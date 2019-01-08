張柏芝三胎「生父是周星馳」？　工作室出面回應了！

記者劉宜庭／綜合報導

女星張柏芝11月秘密生下第3胎，隔月除了透過工作室證實喜訊，更親自露臉拍影片，感謝外界祝福，不過孩子生父的身分卻始終成謎。沒想到，近來突然有消息傳出，孩子生父疑為周星馳（星爺），如今工作室再度出面闢謠，更無奈嘆說，「＂假的＂這兩個字，小室都說倦了。」

▲張柏芝三胎生父如今仍是一個謎。（圖／翻攝自張柏芝工作室微博）

張柏芝和謝霆鋒有過一段5年婚姻，2011年離婚後，雙方共同撫養2個兒子Lucas和Quintus，孩子大部分時間則跟她一起生活。事隔約7年後，她在2018年11月秘密生下第3胎，並在隔月透過工作室證實「誕下第3子，母子均安」，但對生父身分三緘其口。

張柏芝證實誕下第三子後，孩子的生父身分也引起關注，諸多傳聞也隨之竄出，包括謝賢好友孫東海、甚至謝霆鋒都曾被傳是孩子生父，對此，她全都已經否認，日前謝霆鋒也出面表示是「假新聞」。

沒想到，如今又有新傳聞流出，陸網近日瘋傳周星馳是張柏芝么子的生父，面對如此誇張的傳聞，張柏芝工作室8日再度透過微博發出聲明闢謠，且語帶無奈，「不實消息，請勿傳播。＂假的＂這兩個字，小室都說倦了。」

▲瘋傳張柏芝三胎生父是周星馳，工作室出面闢謠。（圖／翻攝自張柏芝工作室微博）