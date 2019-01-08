王力宏盛讚「我很喜歡她」　連記者會都關注..女新人傻眼了

記者盧薇淩／台北報導

Karencici在《陪你玩到底》MV中化身嘻哈版春麗，演出如電玩「快打旋風」中的角色，還特別邀請了參演電影《葉問》之專業武術演員吳旭冬擔任武術指導。歌曲有特色，讓天王王力宏也注意到她，在電台節目中大讚她這張專輯，甚至跳得出《傻眼了》MV中特有的「傻眼舞」，還能清楚講出發片記者會上的遊戲哏，讓Karencici受寵若驚。

▲王力宏稱讚Karencici。（圖／記者屠惠剛攝、華研提供）

王力宏說：「Karencici的創作很棒、很有特色，我很喜歡她！MV也很酷，但我想告訴她，是九牛二虎之力，不是九牛一毛之力唷！」清楚講出Karencici在發片記者會上的成語錯誤，對Karencici的關注程度讓工作人員十分驚訝。王力宏同時也自嘲說：「不過我20歲的時候中文程度可能也沒有Karencici這麼好啦！」對於這位樂壇大前輩的好評，Karencici十分感謝地說：「不敢相信他居然連記者會都有Follow到，我真的開心到傻眼了！太感謝了。」

▲Karencici拍攝新歌MV。（圖／華研提供）

Karencici在MV中挑戰武打，還必須在15度的寒風之中，穿著7公分高的高跟鞋，展示迴旋踢等困難性極高的動作；在MV造型上，Karencici穿著鮮豔藍色骷髏背心，搭配嘻哈紅黃迷彩外套，露出細直的大長腿，髮型上也用足心思打扮成嘻哈春麗頭，插上三支筷子，她開玩笑地說：「頭上這邊三支筷子，我餓了的時候可以直接拔下來吃便當，很環保！」

▲Karencici在MV中露出美腿。（圖／華研提供）



《陪你玩到底》講述自己與自己的戰爭，人最後都得打倒自己的心魔，才能走向成功。問及自己的心魔？她說：「我老是不夠有自信，總是懷疑自己的這部分就是我最大的敵人。我覺得一直想太多的自己會阻撓我前進，所以這首歌也要激勵我自己，要有自信！」同時Karencici也分享歌曲創作靈感來自於外婆，因為外婆十分喜歡京劇，沒事就在家哼唱京劇，「因為常常聽外婆在唱，所以我就突然有個靈感，想說做一首中國風融合嘻哈的歌好了！」她在歌曲末加入的京劇唱腔，即是外婆所唱。