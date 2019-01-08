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《搭錯車》搬上小巨蛋　丁噹「神曲」音樂劇掀高潮

記者許逸群／台北報導

台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》日前盛大舉辦，眾星雲集錄製特別節目熱鬧非凡，歌手丁噹將她出演的音樂劇《搭錯車》精華搬上小巨蛋，她以一身粉紫色寬版西裝褲率性又不失性感，但腳踩高跟鞋又要舞蹈又要走位還要一邊唱歌，讓她坦言「有吃掉一點力氣」。

▲丁噹。（圖／台視提供）

▲丁噹將音樂劇搬上《紅白》演出。（圖／台視提供）

丁噹一連帶來《酒矸倘賣無》、《是否》與《一樣的月光》經典歌，高亢又穿透力十足的歌聲令現場觀眾如癡如醉。她這次將音樂劇橋段帶到小巨蛋演出，她打趣分享自己角色入戲太深有些精神錯亂，解釋：「因為服裝還是以丁噹的身分，但又想用劇中角色『阿美』呈現方式，感覺有點阿美『上身』。」

以往過年會回家陪家人的丁噹分享：「過年會跟家人一起打打麻將，故意輸牌給長輩，輸個紅包給家裡長輩們。」她農曆過年將隨劇團到多倫多跟溫哥華巡演，一行人已規畫好要趁空檔到當地的滑雪場體驗一番。

而今年將是她出道的第十二年也是她豐收的一年，丁噹期待地說：「想等巡迴結束後，看是不是有機會安排個極地之旅去看極光。」除了犒賞自己外，她更帶來好消息：「2019音樂劇將會回到高雄演出，另外新專輯的錄製也進入尾聲，會帶給大家一個全新的丁噹，希望能在四月跟大家見面。」

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關鍵字

紅白, 2019超級巨星紅白藝能大賞, 丁噹, 搭錯車

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