《私人戰爭》影評：世人都應記得瑪莉科爾文這個名字

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

本片是由專拍紀錄片的導演馬修海涅曼所執導，這也是他第一部正式的劇情長片作品，並且由曾以《控制》被提名奧斯卡最佳女主角的羅莎蒙派克所主演，傑米道南與史丹利圖奇也都有參與演出，羅莎蒙派克可以說又繳出生涯最佳代表作之一。

劇情描述身在戰火最前線的戰地記者瑪麗科爾文，長期在戰亂當中奔走，揭發戰火之下的真相，並為平民百姓發聲。為了報導凶險的「斯里蘭卡內戰」，她被戰火波及而失去左眼，但她並不因此示弱，反而自豪地戴上有如海盜般的黑色眼罩，與戰地攝影師保羅康羅伊繼續在戰場中穿梭。

這樣的生活方式，讓瑪麗深受「創傷後壓力症候群」（PTSD）折磨，腦子裡總有揮之不去的雜音，以及血肉模糊的痛苦記憶。即使如此，那股報導真相的強烈慾望，還是一次又一次地把她拉回戰場當中。直到，她來到生平所見最慘烈的革命－「阿拉伯之春」……

不得不說這是一部發人深省的電影，瑪莉科爾文可說是21世紀最偉大的戰地記者之一，即使她早在2001年因為採訪斯里蘭卡內戰而失去了一隻眼睛，卻依然不改她衝鋒陷陣、出生入死的性格，持續地為世人關注被戰火蹂躪、深受其害的老百姓，為他們發聲，也讓世人得以更了解世界上還有很多角落，有許多受著不為人知所苦的人。

電影的前半段剪輯雖有些凌亂，感覺得出導演首次執導劇情片還有些生澀，但也正是因為他之前的作品皆為紀錄片，才能讓觀眾看到更為真實的鏡頭，每一場深入戰地的場景，他都能呈現讓觀眾感到真的身處於戰場中，也能感受到那些災民的痛苦與悲憤，電影的開頭與片尾也首尾呼應，緩緩帶出瑪莉科爾文的人生最後一刻，與她極其不平凡的一生。

羅莎蒙派克（中文名裴淳華）這次為戲可說是下足了工夫，為了真實呈現瑪莉科爾文長期待在戰地下飽受風霜滄桑的樣子，還特地化老妝，臉上也畫了一堆不屬於她的雀斑，更敬業的是，為了模擬瑪莉長期拱背的神態，她連身高都倒縮了1.5公分，可說犧牲非常大。此外她連本尊的說話聲音，都要刻意壓得非常低去模擬，連下了戲她也真的飽受壓力後創傷症候群所苦，但種種的敬業態度與犧牲，也讓她再次得到了金球獎的肯定，被提名戲劇類影后。

而以《格雷的50道陰影》廣為人知的傑米道南，可以說也繳出了人生代表作，之前無論在其他作品裡，他可能都無法給觀眾留下太深刻的印象或是有什麼演技發揮，但這次他精準揣摩攝影師保羅康羅伊這個角色，表現得不慍不火，口音也模仿得唯妙唯肖，連本尊都盛讚他的表現讓他彷彿看到了當年的自己。

本片從斯里蘭卡內戰一路帶到伊拉克戰爭，再到利比亞與敘利亞的內戰，讓觀眾得以一窺號稱阿拉伯之春人民勢力抬頭的當下，卻也付出多少慘痛的代價，而且當時瑪莉科爾文在敘利亞的霍姆斯城，跟國際主流媒體進行現場直播不久後卻不幸殉職，更讓人感受到她的偉大，也讓身處在台灣安逸環境中的我們不禁反思，為什麼我們的電視台都看不到這樣的新聞，反而都充斥著腥羶色的新聞，當然在現今社會環境，諷刺記者的同時，觀眾也是需要檢討反省的，因為如果腥羶色跟沒營養的八卦新聞沒收視率的話，電視台的主管是絕不會叫底下這些新聞記者去大肆報導的，這可以說是一種惡性循環，因此在檢討記者的當下，其實社會大眾也該檢討、反思自己收看新聞的素質是否有提升。

也因此這部片我非常推薦，如果你在媒體業上班你應該要看，如果你是一般老百姓那更加要看，這絕對是一部所有觀眾看完後，會有深刻感受並深切自省的電影，身處安逸環境的我們真的需要多跟國際接軌，了解這個世界上還有很多地方飽受戰亂之苦，唯有多接觸這樣的新聞，才能讓我們更戒慎恐懼，也更能了解國際社會所發生的事。

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