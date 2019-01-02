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華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

▲S.H.E出道17年，3人一路走來度過許多風雨，感情相當堅貞。

圖文／鏡週刊

S.H.E去年9月與老東家華研約滿後，各自成立公司當老闆，由於華研擁有S.H.E這個名稱的商標權及歌曲版權，3人都希望能藉由不同方式與華研再合作，只是，談判4個多月，雙方始終沒共識且瀕臨破局，讓「S.H.E」恐成絕響。

Selina、Hebe和Ella自去年9月開始，即與前東家華研討論未來合作的可能性與方式，她們甚至透過Selina前夫、律師張承中出面與華研協商，只是經過多次開會，雙方都希望擁有更多主導權，且華研依舊希望能掌握3女事業，讓已經自由的3人無法接受，導致談判破裂。

張承中（中）雖與Selina離婚，但雙方感情一如家人，此次Selina離開華研自主，張承中居中協調後續合作。（翻攝自張承中臉書）
 
▲張承中（中）雖與Selina離婚，但雙方感情一如家人，此次Selina離開華研自主，張承中居中協調後續合作。

前夫幫忙喬　談判破裂

雖然與Selina離婚前後，傳出張承中與S.H.E不和，但3人仍主動找上他，希望他幫忙與華研談判，從去年11月，他開始與華研高層商談，雖然進度卡關，張承中表示，希望能談到四方都可接受的共識。對於為何與3女不和還會被找上幫忙談判，張承中沒好氣地說：「不和都是你們（媒體）說的！」

Selina（右）日前特別出席好友黃子佼（左）新專輯《Live_Life》聽歌會，兩人互動熱絡，看得出好私交。

▲Selina（右）日前特別出席好友黃子佼（左）新專輯《Live_Life》聽歌會，兩人互動熱絡，看得出好私交。

Ella（右）從S.H.E單飛後，事業版圖大，還與張軒睿（左）一起主演今年賀歲片《大三元》。

▲Ella（右）從S.H.E單飛後，事業版圖大，還與張軒睿（左）一起主演今年賀歲片《大三元》。

與華研合作了17年，Selina、Hebe及Ella從青澀的素人女團到第一女子天團，一路走來不易。去年9月11日，S.H.E舉辦17週年演唱會，當時3人約定每一年的9月11日都要與粉絲共度，只是，隨著與華研談判破局，3人要以S.H.E名義推出作品，有相當大的難度。

華研金雞母　小愛頂上

提及與老東家的感情，3人各有想法，Ella說：「就像情侶一樣，一起經歷很多，有熱戀，有開心甜蜜的時候，也有意見不合、理念不同的時候。在遇到問題時也一直保持開闊的心去溝通，可以解決問題，把事情做好最重要。」對於與老東家合作卡關，Selina則說：「這麼多年了，點滴在心頭，現在想為自己的工作負責，我想守護S.H.E的心更加堅定。」華研唱片則回應，後續的合作還在討論中。

桌球運動明星夫婦江宏傑與福原愛，因參加陸綜《幸福三重奏》知名度扶搖直上，小倆口搶錢搶到手軟。
 
▲桌球運動明星夫婦江宏傑與福原愛，因參加陸綜《幸福三重奏》知名度扶搖直上，小倆口搶錢搶到手軟。

S.H.E出道至今，專輯總銷量全球累積超過1,600萬張，是台灣銷售最佳及最長壽的女子團體，3人1年的吸金力約新台幣5億元，一直是華研的金雞母。華研唱片於2013年12月正式上櫃，S.H.E更成了股價的指標，去年9月S.H.E自立門戶，股價即蒸發了將近20億元，可見S.H.E對華研的重要性。

隨著S.H.E出走，據悉廠商找上華研詢價數量銳減，還好江宏傑、福原愛這對桌球夫妻成了廣告廠商新寵，他們也成為華研的新金雞母。江宏傑夫婦因為參加中國大陸綜藝節目《幸福三重奏》讓好感度跟知名度暴增，雖然福原愛宣告退出球壇，但小倆口依舊搶錢搶到手軟，包括電器、眼罩、調味料等，夫妻倆分進合擊狂撈代言財，連中國大陸也買單。


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