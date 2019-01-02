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周孝安偷拍對象「不是前女友」！　道歉「從沒公開的她」：謝謝陪伴

記者楊蕎綺／綜合報導

藝人周孝安晚間被週刊爆料聖誕節互動親暱，疑似復合小模女友Doris（張圈圈），沒想到此消息一出後引出案外案，女星李京恬在臉書上大罵他：「我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？難怪你始終不願意公開我。」2日他透過臉書解釋，對李京恬的感情都是真心真意，只是沒有妥善處理，「本人也深感抱歉與自責」。

周孝安道歉李京恬。（圖／翻攝自臉書）

▲▼周孝安聖誕節被拍到互動親暱的女性，並非前女友Doris（右）。（圖／翻攝自臉書）

周孝安道歉李京恬。（圖／翻攝自臉書）

周孝安2日在臉書上透露，聖誕節當天一起被拍到的女性，並非前女友「張小姐（Doris）」，只是一位認識的女生友人，「並無交往或玩弄意圖。」且一起回住處是為了拿聖誕節交換禮物，之後又前往別的地方和其他朋友聚會了。

周孝安道歉李京恬。（圖／翻攝自臉書）

▲▼李京恬爆氣發文，周孝安道歉，也謝謝對方的陪伴。（圖／翻攝自臉書）

周孝安道歉李京恬。（圖／翻攝自臉書）

至於和李京恬的關係，「一切都出始於真心真意，但後續確實與李小姐正在溝通彼此之間無法修補的一些相處細節。」看到女方在臉書上爆氣發文，周孝安說：「如果有任何造成李小姐情緒與觀感上的不愉快或誤解，是我沒妥善處理，本人也深感抱歉與自責，感謝李小姐這段時間的陪伴。」向被誤會及被傷害的所有人道歉，也保證未來會「注意此方面的行事風格，避免造成不良觀感。」

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