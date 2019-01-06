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電視台超時…全場「只有她節目被砍」！　吳昕台下痛哭曝內幕

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星吳昕曾在《我們相愛吧》中，與潘瑋柏組成「無尾熊CP」，也因此被不少台灣觀眾認識。出道多年的她，近來談及過往演藝經歷時坦言，某次的跨年節目曾無預警被砍，為此深受打擊，當場在台下崩潰痛哭。

▲吳昕回憶跨年節目被砍，還是忍不住難過哭了。（圖／翻攝自微博／吳昕）

▲吳昕回憶跨年節目被砍，還是忍不住難過哭了。（圖／翻攝自微博／吳昕）

▲吳昕出道多年，擁有大票粉絲支持。（圖／翻攝自微博／吳昕）

吳昕近來上節目《我家那閨女》，與男星沈凌談心時，聊到電視台某次跨年晚會，因為出現超時狀況，臨時砍了她的表演節目，「但是問題是，所有主持人都有（節目），只拿掉了我的。」她透露，當時包含自己在內，該場一共有10名主持人。

事發當下，吳昕瞬間大崩潰，「我整晚就是…就這樣，別人在那邊表演節目，我在下邊哭，然後補完妝之後，再上去報下一個節目。」她坦言，這件事對她的打擊很大，心裡不斷出現自我否定的聲音，「為什麼別人都不拿，只拿你的呢？你就是最差的那個，你是能被拿掉的那個，最差的。」

▲吳昕回憶跨年節目被砍，還是忍不住難過哭了。（圖／翻攝自微博／湖南衛視我家那閨女）

▲吳昕回憶某次的跨年節目被砍，忍不住難過哭了。（圖／翻攝自微博／湖南衛視我家那閨女）

後來，吳昕當晚莫名發燒，隔天一早還要搭5點的飛機，那時關鍵字「吳昕節目被砍」，也已經爬到微博熱搜榜首，她忍不住笑說，「好多人都以為我被砍了你知道嗎。」之後，她回劇組，所有人都不敢跟她說話，大家都不知道該和她說什麼，或是該不該安慰，她無奈表示：「這事有什麼可安慰的，那被砍就是被砍了。」

「但是從這件事情對我來說，是我一個很大的轉折點，我所有事業上的轉變，都是從那開始。」如今，吳昕已經慢慢地找回原先的自信，從陰影走出來一些，她形容：「把自己原來的優越感都埋到了谷底，都被打到了塵埃裡，然後你會迎來人生中另一個反彈。」

▲吳昕回憶跨年節目被砍，還是忍不住難過哭了。（圖／翻攝自微博／湖南衛視我家那閨女）

▲吳昕回憶跨年節目被砍，還是忍不住難過哭了。（圖／翻攝自微博／湖南衛視我家那閨女）

▲如今吳昕已慢慢從沒自信的魔咒中走出來。（圖／翻攝自微博／湖南衛視我家那閨女）

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