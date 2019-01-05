《好色千金》穿越古代撩哥！「5主角顏值爆表」網讚養眼：追劇了

記者林奕如／綜合報導

大陸網劇《好色千金》腦洞大開，21世紀的色女意外穿越到帥哥雲集的遊戲世界「盛元王朝」，要回到現實，需要找到真愛，周旋在高顏值5帥男之間，光是預告就引起網友熱烈討論，尤其該劇是《雙世寵妃》元德導演新作，保證甜寵無極限。

▲《好色千金》林洛景（鄭湫泓 飾）穿越遊戲世界，周旋5帥男 。（圖／好色千金官微）



該劇改編卿藍藍發表在橙光IP，故事愛情與權謀並存，女主角林洛景（鄭湫泓 飾）睡了一覺之後，竟意外穿越到另一個帥哥雲集的世界，變成宰相千金，還被皇上賜婚給霸道深情的淵親王鍾無寐（龔俊 飾），過程中遇到內斂忠誠的侍衛柳修文（方逸倫 飾）、風流不羈的富商之子江軒宇（余天翊 飾）、仙氣逼人的劍宗花應遲（李豪 飾）、內斂沉穩的將軍之子（邱浩軒 飾）等，角色一字排開都高顏值，不少網友直呼：「又有劇可追。」

▲霸道深情的淵親王鍾無寐（龔俊 飾）。（圖／好色千金官微）

▲風流富商之子江軒宇（余天翊 飾）（圖／好色千金官微）

預告中，女主角穿越古代，秒變花痴，內心許多小劇場：「我的真愛，必須是一個長腿歐巴。」她身處帥男雲集世界，使出招數「泡男」，還有撕衣、床咚、幫男屬下沐浴等幻想，滿足許多少女心。高甜戲份不少，但虐心情節也有，女主角愛上淵親王，但因為權謀利益，淵親王必須要和公主和親，她被迫離開，本想含淚退出遊戲，但男主角霸氣告白：「林洛景你聽清楚，本王不允許你再離開我了，本王這一生，只愛你一人。」兩人含淚擁吻，令人揪心。

▲忠誠的侍衛柳修文（方逸倫 飾）（圖／好色千金官微）

▲仙氣逼人的劍宗花應遲（李豪 飾）。（圖／好色千金官微）

▲內斂沉穩的將軍之子（邱浩軒 飾）。（圖／好色千金官微）