林依晨鬆口想要小Baby　「我準備好當媽了！」

記者林奕如／台北報導



林依晨的手機裡有一份to Do List備忘錄。2019一年之初，清單上有個最大的願望，就是期待可以有一個小寶寶，從人妻升格為母親，「生小孩，本來就在我的人生規劃裡頭，並沒有人push我。而且我覺得現在這個時間點剛剛好，經濟狀況比較穩定，心智也比較成熟。」

▲林依晨結婚4年準備好當媽。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

林依晨應邀ELLE拍攝封面，採訪這天，正是她年度手邊工作告一段落，準備收拾行李登機出發前往美國的前幾個小時，她語氣放鬆，被問到每年的平安夜，也就是12月24日，是他們的結婚周年紀念日，有打算特別慶祝嗎？她卻說，聖誕節是美國人送禮物的大日子，所以老公反而這個時候最忙碌，總是要忙著出貨，因此能陪在他身邊就好，不見得有空好好過，「但是我們平常隨時有甚麼想法，或是特別想要一起做甚麼事情，就會安排時間一起去做，並不會特別拘泥在結婚紀念日這一天。」

▲林依晨即將推出古裝大戲。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

五年沒有拍攝古裝戲的她，2019年推出全新武俠愛情劇《小女花不棄》。她開心地說，終於又可以刪掉to Do List其中一件事情了，不同於以往的大家閨秀，花不棄這個角色是在街頭市井長大的，個性反叛嗆辣，不拘小節又充滿男孩子氣，為了討生活賣笑耍賴各種鬼靈精怪模樣都有。

▲林依晨希望當一個好媽媽。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供）

她也說：「我很貪心，我想要的東西太多，想做的事情更多。」結婚4年，她的清單也多了一項「當媽」，「我已經準備好了，要當一個媽媽，我希望可以陪伴小孩成長，走過人生的每個階段，就是在你的有生之年，可以跟著他一起經歷失戀的痛、人生的各種酸甜美好。透過這段生命經驗，更可以重新了解自己。」