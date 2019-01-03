低溫扛300紅豆餅送萬華遊民　被發現是《女兵日記》梁瀚名

記者林奕如／台北報導

藝人梁瀚名《女兵日記》飾演「林國樑」爆紅，陽光形象跟燦爛笑容，被稱為新一代「師奶殺手」，日前低溫寒流來襲，他與好友們買了300個紅豆餅上街做公益，發送給遊民，此舉也被大讚人帥心也暖，瞬間圈粉無數。

▲梁瀚名脫了，隱藏好身材 。（圖／傳遞娛樂提供）

梁瀚名默默行善已經有三、四年時間，原來他有個好朋友在賣紅豆餅，這幾年他都會跟好友，一起到萬華發放紅豆餅給遊民，希望可以透過自己微薄的力量，傳遞給他們，「我其實一路走來都是一步一腳印，所以覺得要有感恩的心，現在雖然拍戲知名度變高了，但也不會改變我想幫助人的想法，如果可以，我會一直做下去。」他希望可以讓遊民感受到這社會仍相當有愛。

▲梁瀚名不畏低溫送愛做公益 。（圖／傳遞娛樂提供）

除了溫暖個性，梁瀚名隱藏在衣服內竟有驚人人魚線跟八塊肌，令男性忌妒、女性垂涎，他靠運動來維持身材，至今已保持了12年左右的習慣，他的興趣都與運動有關，舉凡籃球、健身、游泳、衝浪、潛水都是他的專長。除了誘人腹肌，他其實最自豪自己屁股的線條，「因為我屁股很翹。」在健身房他也必做握推及深蹲來加強線條。

▲梁瀚名趕拍《女力》勤健身。（圖／傳遞娛樂提供）



他目前仍趕拍《女兵日記女力報到》，工作滿檔仍抓緊時間勤健身，維持每周上兩次健身房的習慣，他說：「如果當天是夜戲，我就白天去健身；如果是白天拍戲，只要工作結束還有時間我也會去。」但如果是拍整天的戲，他就會選擇騎YouBike通勤，為維持身材相當有毅力。