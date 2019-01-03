迪麗熱巴迷濛電眼美到暴動　眼尖網友抓包：床上有男人？

記者林奕如／台北報導

26歲迪麗熱巴在演出《三生三世十里桃花》後人氣飆漲，一躍成為最夯、最搶手的一線花旦，和仔仔周渝民合作《烈火如歌》，在網路平台創下最快突破50億點擊的驚人成績，近期她熱衷抖音影片，可愛賣萌的模樣令粉絲瘋狂，大讚她是「抖音女神」。

▲迪麗熱巴玩抖音被抓包，眼尖網友發現床上有男生。（圖／中天提供）



迪麗熱巴有「零死角美女」稱號，上週在美國電影網站「TC Candler」公布的「2018世界百大最美臉孔」中搶進16名，她連續兩週更新抖音影片，2日她上傳只露出一雙大眼的影片，一開始先是溫柔無害的沒睡飽眼神，瞬間又轉變為殺氣十足的凶狠眼光，短短不到10秒的影片一PO上微博，不到12小時即破10萬按讚，迪麗熱巴並留言寫下「給2019一個眼神，希望你懂我」，粉絲群起回應偶像「懂你懂你」。

▲迪麗熱巴與周渝民合作《烈火如歌》。（圖／中天提供）

影片中她頂著空氣瀏海與波浪大捲髮、穿著浪漫的白色高領透膚蕾絲上衣，套用粉嫩色的濾鏡特效，對嘴說出台詞「天堂人滿，地獄打烊，所以我留在人間，當禍害啊。」配上她迷濛勾人的眼神，電力十足，美到讓粉絲暴動，不過卻被眼尖網友發現，在某幾個鏡頭的後方，竟然出現一個男人躺在床上，大票死忠熱巴粉崩潰不已，寧願相信那位只是工作人員。

她在和仔仔拍攝《烈火如歌》期間，經常搞笑模仿「台灣腔」說話，像是對著工作人員說「收工了！朋友們！緊『髒』嗎？」故意ㄓ、ㄗ不分，沒捲舌就凹成是「台灣式國語」，笑翻眾人。她也大讚仔仔劇中角色，「他知道妳心中在想什麼，可以做到所有你說出來、沒說出來的事情，這應該是每個女孩心中夢想的男朋友。」