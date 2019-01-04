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孟耿如超火大「鏡頭搶多久」　口罩一脫是黃子佼超驚嚇

記者林奕如／台北報導

孟耿如和台灣世界展望會一同走訪離島弱勢家庭，宣導全聯福利中心「愛心零錢箱」協助募款「台灣離島助學行動」。去年完成許多夢想的她，其中一項是出唱片、站上跨年舞台，男友黃子佼喬裝工作人員發海報，她說一度快要發火：「我真的不知情，也心想這個人要搶鏡頭多久。」最後才發現是男友。

▲孟耿如代言「台灣離島助學行動」（圖／台灣世界展望會提供）

▲孟耿如協助募款「台灣離島助學行動」。（圖／台灣世界展望會提供）

黃子佼首度同台孟耿如，她傻眼表示，真的是驚嚇，當下脫口而出：「你怎麼在這裡」反應不是假的，但她坦言有感覺到小浪漫，但回去還是有跟他說：「你這樣可能會害博恩亂掉，如果真的亂掉，你一定要負最大責任。」目前轉當歌手3個月，她自認壓力大，因為不能像演戲可以NG重來，某次被口水哽到差點唱不下去，黃子佼有稱讚：「以演員轉歌手來講，妳算是已經做很好了。」

▲「台灣離島助學行動」代言人孟耿如與離島孩子互動。（圖／台灣世界展望會提供）

▲「台灣離島助學行動」代言人孟耿如與離島孩子互動。（圖／台灣世界展望會提供）

▲孟耿如與離島孩子互動。（圖／台灣世界展望會提供）

活動中，孟耿如分享一同走訪離島弱勢家庭心得，她陪伴單親家庭的小勛（化名）一家用細針挑挖螺肉，這是住在海邊他們的加菜；也一同與隔代家庭的芊芊（化名）手做卡片感謝辛苦持家的阿嬤，她說：「她講我愛你都很害羞，之後擁抱阿嬤激動落淚，我在一旁也忍不住紅了眼眶，跟著一起哭了。」

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孟耿如, 黃子佼, 世展會, 台灣世界展望會, 愛心零錢箱

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