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愛上姐妹前男友！　陳庭妮崩潰：我無法接受

記者林奕如／台北報導

陳庭妮與李千那在歐銻銻娛樂《種菜女神》飾演從小到大的好姊妹，彼此都不知情的情況下，先後和劉以豪交往，對李千那的愧疚，無條件為她付出，反而犧牲自己跟男友劉以豪的幸福，重視好友多於男友，「現實生活中我無法接受跟好友的前男友交往，也沒有遇過這樣的狀況。」劉以豪則是認為愛情就是你我之間，兩個女生過往發生什麼誰也不知道，「有些事情都很難說，但我想愛情是最簡單純粹的。」

▲劉以豪陳庭妮為李千那爭吵不斷。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲劉以豪、陳庭妮為李千那爭吵不斷。（圖／歐銻銻娛樂提供）

劉以豪與陳庭妮認識多年，在long stay拍戲，因此變成好友，一下子要談戀愛放閃，一下子又要劇烈爭吵，但導演一喊卡，又立刻開始鬥嘴打打鬧鬧，情緒轉換非常大，陳庭妮笑說：「我們戲外打鬧就是在準備了，因為夠熟，只要一喊Action，就可以馬上進入角色狀態。」

▲劉以豪陳庭妮為李千那爭吵不斷。（圖／歐銻銻娛樂提供）

▲陳庭妮出於對李千那虧欠，因此犧牲劉以豪。（圖／歐銻銻娛樂提供）

陳庭妮也透露，飾演的角色只要做了決定，不管是誰來勸阻都不會動搖，表示這點跟自己很相像，只要確定了想做的目標，就會勇往直前，「尤其是劇中跟媽媽的部分，我會去爭取自己想要走的路。」劉以豪則因為需要家人的支持與鼓勵，任何事情都不會那麼堅決，相信父母親的智慧，用商量的方式來讓父母親理解自己。

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