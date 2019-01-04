長針眼⋯她「超炫眼罩」上場　蕭敬騰：蝴蝶＋蒼蠅！

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，選手施語庭戴著「超炫眼罩」走上台，讓導師們滿臉問號，她則透露，其實是因為長針眼無法化眼妝，只好跟造型師借了一個眼罩就上場，讓蕭敬騰笑說「好像是蒼蠅」，一旁的哈林則笑說：「講蜻蜓會不會好一點？」

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼施語庭帶眼罩出戰李佳歡。（圖／ETtoday）

蕭敬騰稱施語庭：「裙子的尾巴有點像受傷的蝴蝶，看了會讓人心痛。然後上半身不是蝴蝶，像是螳螂。然後頭部像蒼蠅⋯⋯。」林宥嘉則是在講評完之後打趣地說：「因為你今天唱《收藏》，我唯一能合理的解釋，就是妳把家裡的收藏都放在身上。」逗得眾人大笑。

不過趣味歸趣味，施語庭選擇PK李佳歡，並用組曲《收藏＋殘酷月光》向導師致敬，但蕭敬騰認為：「看我的歌，又是不完整的唱完，叫我怎麼受得了？」而李佳歡演唱《不痛》穩扎穩打，雖被指出有些小瑕疵，但是整體的表現仍有一定水準。最後李佳歡以三票之姿晉級，闖入最後12強。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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