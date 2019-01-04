孫協志錄影現場和粉絲相認！掀出「搭直升機跑簽唱」超狂過往

記者林映妤／台北報導

孫協志4日帶著全新EP《守候，一光年》光臨《明星鍵盤手》啦！節目上他不愧「遊戲王」稱號，和主持人玩遊戲不僅每玩必贏，還加碼帶來多首5566的經典歌曲，回憶滿點，讓收看直播的萬名網友熱血沸騰！

出道近25年，孫協志圈粉老中青三代，笑說很多後輩常告訴他：「我小時候很愛聽你的歌！」他更在節目現場與工作人員「相認」，聊到過去5566辦簽唱會的盛況，因為當時還沒有高鐵，他們曾搭「直升機」北中南跑簽唱，「我們去高雄、台中、台北，台北是停在真理大學，我們從高空看下去，還有粉絲在操場排56字樣。」

▲▼《明星鍵盤手》孫協志和當年粉絲相認啦！（圖／ETtoday）

一旁節目工作人員忍不住說：「我有去！」孫協志一聽驚訝：「你有去？你有排56字型的是不是？」工作人員開心表示：「對！我是5的頭！」聽完孫協志頻頻拍手，笑說：「哇塞！那很感人欸，所以你看是不是很難忘的回憶！真的以後不會再有了，不會再有搭直升機趕簽唱，還看到底下有人排56了。」

孫協志在節目上也大唱《白色花漾》、《C'est si bon》、《Boyfriend》、《好久不見》、《無所謂》、《煎熬》、《守候》、《守候，一光年》、《存在》、《我難過》、《一光年》、《冷風過境》、《綻放》、《要了我的命》、《愛情漫遊》、《EASY COME EASY GO》、《哇沙米》、《勇士們》、《原點》，因為首首經典，讓粉絲不禁淚喊：「今天根本開演唱會吧！」

▲▼《明星鍵盤手》孫協志深情獻唱網友嗨爆了。（圖／ETtoday）