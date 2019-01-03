台灣歷史懸疑片《疑霧公堂》成本600萬　黃鐙輝剃光頭：一直想演大俠

記者洪文／台北報導

公視新創電影《疑霧公堂》由《角頭》導演李運傑執導，拍攝12天，成本600萬，靈感取自清朝末年台灣歷史懸案「刺馬案」霧峰林家「林文明壽至公堂」的時代故事，卡司包括黃鐙輝、《賽德克巴萊》蘇達、陳淑芳、《台北物語》張哲豪、李晏駒、《濁流》林映唯、張洋、范宏恩等。

▲黃鐙輝、蘇達、張哲豪、陳淑芳、李晏駒、林映唯、張洋、范宏恩出席《疑霧公堂》記者會造勢。（圖／公視提供）



為了呈現歷史懸案背景，《疑霧公堂》力求考究史實。劇組透露，從清代官家禮儀到服裝紋飾，無不用心，在場景和美術設計上，以風格化、能表現時代特色為主要訴求。其中，為拍攝重要的公堂戲景點，劇組特別找到彰化縣和美鎮的道東書院，就為還原當時衙門白沙書院的閩式四合院建築。

▲▼《疑霧公堂》力求考究史實。（圖／公視提供）



《疑霧公堂》故事主人翁林文明，黃鐙輝拍攝前2個多月每天花2小時健身，剃了大光頭又黏了鬍子，被誇像劉德華，他很開心：「我一直想演大俠，也沒演過武裝。」但最難的還是語言，因時代關係念法不太相同，「我一直覺得我很會台語，又再重新再學了一次。」

▲▼黃鐙輝。（圖／公視提供）



陳淑芳在《疑霧公堂》飾演黃鐙輝的母親，她笑說只敢叫他兒子，不敢叫文明，因為文明是她的父親名字。談及跟一群年輕演員合作，她訪問過程不斷誇讚他們很棒，「60年來，沒看過這組這麼認真，我敢這麼說！看到這些年輕人這麼努力，覺得不能輸他們，跟他們學了學了很多精神。」

▲陳淑芳。（圖／公視提供）



蘇達曾是《阿罩霧風雲》的表演執導，對整個故事瞭解很深，這次他是《疑霧公堂》唯一一位虛構的人物角色，因此更要懂得故事，才能串連所有角色關係。因為拍攝環境克難，多數台詞需要事後配音，不過狀態早已離開角色，因此要花費很大的心力找回當時很重的情緒，吃足苦頭。

▲▼蘇達。（圖／公視提供）



張哲豪本來在《阿罩霧風雲》演出主人翁林文明，這次在《疑霧公堂》演出查案大人，也是林文明的死對頭，讓他笑說有種報仇的感覺。由於他的角色來自廣東，他自討苦吃問導演需不需要有廣東腔，沒想到導演覺得很好，整部戲都要講，有時連下戲也擺脫不掉廣東腔。

▲▼林映唯。（圖／公視提供）



林映唯在《疑霧公堂》飾演林家長孫媳，還是智勇雙全的「豪門媳婦」。她拍攝前苦練台語，也接受武術訓練，還與劇中的夫婿李晏駒相約到象山上練劍，以及古人走路的姿態。她坦言，原本得知要「舞劍」就很興奮，上了武術課才了解身段真的需要長時間訓練，正式拍攝時的劍更重，光是忍耐肌肉的痠痛就是表演上要克服的困難。

《疑霧公堂》將於1月6日晚間10點公視首播。