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你會泡麵嗎？于美人「不加蓋回沖」被讚爆⋯湯真的變濃

記者許逸群／台北報導

有看過這樣泡麵的嗎？藝人于美人泡麵的方式超特殊，水只加一半，而且不加蓋，起先還被虧一定不常吃泡麵，不過她隨後「二次回沖」再放入調味包，成品獲得眾人狂讚！

▲于美人。（圖／衛視中文台提供）

▲于美人獨特的泡麵方式被狂讚。（圖／衛視中文台提供）

于美人日前主持衛視中文台《請問你是哪裡人》討論「泡麵」。難得可以在冷冷的攝影棚內吃到熱呼呼的泡麵，浩子跟李懿很開心的把熱水加進泡麵碗中，卻看到于美人把麵直接拿出來，另外放在碗公裡，而且水只加到一半，加上又沒有碗蓋根本不會熟，讓康康忍不住笑說：「你不常在泡麵喔，美人姊！」

▲于美人。（圖／衛視中文台提供）

▲來賓們暢聊各國泡麵。（圖／衛視中文台提供）

幾分鐘後，于美人把剛剛泡麵的水倒掉，重新加進熱水還有佐料與調味包。只見李懿試吃了浩子與于美人的泡麵後驚呼了一聲，直呼：「美人姊的湯頭比較濃！」讓于美人好驕傲。原來于美人的作法是把泡麵麵體的油先濾掉，所以整個泡麵的香氣跟濃度明顯提升許多，浩子品嚐了之後，也頻頻點頭。

大鶴也在節目中分享他吃炸醬麵獨門方式。他把泡麵水到出來後，用不到三秒的時間把炸醬與麵拌好，接著倒進蛋黃、辣椒與蔥花再攪拌一次，于美人試吃後也大推：「我以後吃這款麵都要加蛋黃！蛋白還可以拿來煮湯」讓大鶴一聽猶如遇到知己，笑說：「美人姊果然懂吃，我也是這樣！」

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

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