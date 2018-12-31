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MP粉等7年大淚崩！廷廷合體鼓鼓《射手》嗨爆台北跨年

記者林奕如／台北報導

蕭秉治（廷廷）、鼓鼓在台北跨年獨家合體，一起演唱《不按牌理出牌》、《射手》，讓台下嗨翻，這對MPF（粉絲）來說意義重大，因為MP魔幻力量在2011年曾在台北跨年，經過7年漫長等待，這次半合體，也讓不少看直播網友淚崩。

▼▲台北市狂放電跨年晚會，鼓鼓、蕭秉治演唱。（圖／記者林敬旻攝） 

▼▲台北市狂放電跨年晚會，鼓鼓、蕭秉治演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北跨年鼓鼓、蕭秉治合體。（圖／記者林敬旻攝）

蕭秉治（廷廷）經過3年憂鬱低潮，終於以個人身份推出音樂作品，31日登場2019《台北最High新年城》，全身白衣戴眼鏡，更出動價值15萬特製專屬透明水晶鋼琴殼，一開場就自彈自唱《愛過你有多久就有多痛》， 之後演唱經典歌曲《我還是愛著你》，最後帶來《我好想好想你》、《凡人》。

▼▲台北市狂放電跨年晚會，鼓鼓、蕭秉治演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲台北市狂放電跨年晚會，鼓鼓、蕭秉治演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北跨年鼓鼓、蕭秉治演唱MP魔幻力量經典歌曲。（圖／記者林敬旻攝）

已經演唱完的鼓鼓驚喜登場，兩人合體演唱《向前走》，更獻唱MP魔幻力量經典力量，《不按牌理出牌》、《射手》，一起摟肩走向觀眾群，大跳射手舞，台下加油棒熱情揮動，全場萬民眾跟著大合唱，變成大型KTV。

被問到合體感覺，廷廷笑說：「很爽，回到以前的感覺。」他還被主持人海芬虧：「你眼睛看得到嘛，因為都被雨水淋濕了。」至於為何特別選這幾首，鼓鼓回答：「找一些Hit Song，這兩首歌給MP魔幻力量不同層次感覺。」

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蕭秉治, 鼓鼓, 魔幻力量, 台北跨年, 狂放電, 黑人, 天心, 海裕芬, 海芬

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