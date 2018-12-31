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台北跨年打電競開場被轟翻！　主辦單位華視回應了

記者林奕如／台北報導

2019年台北跨年開場打電競，不少人覺得新奇有趣，但長達40分鐘太靜態，台下萬名粉絲淋著大雨呆看台上，直播網友也狂噓「冷到爆」。對此，北市府發言人劉奕霆表示：「希望把不同類型的產業呈現在民眾面前。」主辦單位華視則表示：「尊重北市府的發言。」

▲▼台北市政府跨年，邰智源挑戰爐石戰記。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,電競表演開場。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府跨年，以電競開場。（圖／記者林敬旻攝、記者李毓康攝）

開場邀請2組人馬打電競，第一場邰智源挑戰世界冠軍Tom，兩人在上台努力PK，但台下萬名粉絲淋雨一臉茫然，相較台灣其他場子開場熱到爆，台北現場冷到極點。第二場則是「台灣蟲王」楊家正，「台灣神帝」柯昱夆PK，實況主熱血轉播，但台下依舊一片寂靜，網友留言狂轟。

▲▼台北市政府跨年，主持人徐展元。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市政府跨年，徐展元擔任實況直播主。（圖／記者林敬旻攝）

對此，北市府發言人劉奕霆表示，電競本來就是這幾年大家很關注的產業，也是許多年輕人非常關注的產業，今年結合電音、電競、電商跟電頻，就是希望把不同類型的產業呈現在市民面前。至於被網友罵翻，劉奕霆說，本來舉辦一個活動就不會大家都滿意，之後會搜集大家的意見，但是今年的活動這樣舉辦的確是蠻創新的。

《ETtoday星光雲》詢問主辦單位華視，僅簡單回應：「尊重北市府的發言。」

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台北跨年, 狂放電, 電競, 邰智源

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