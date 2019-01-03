ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一輩子都會陪著妳！邵翔告白小蠻「30歲娶進門」

記者林奕如／台北報導

前黑澀會美眉小蠻（王承嫣）和大7歲的邵翔穩定交往5年，愈愛愈大方，是演藝圈著名的「情侶CP」，他3日出席台視、三立《你有念大學嗎？》首映會，曝光當初追求小蠻告白：「一輩子都會陪著妳，永遠不會再是一個人。」安心亞聽到這段話羨慕驚呼。

▲小蠻,邵翔穩定交往。（圖／小蠻臉書、記者季相儒攝）

▲小蠻、邵翔穩定交往5年。（圖／翻攝小蠻臉書、記者季相儒攝）

邵翔提到當初認識小蠻，是靠朋友介紹，「一起唱歌有好感，我很少跟人要電話，她很少給人電話，所以我們一拍即合。」他也大膽爆料女友體重，「那時候她很肥，可能是從美國long stay回台，身材就美式一點，那時只想對她說『How dare you？』但我們常一起打鬧，相處起來很自然，就是真愛。」

交往穩定被催婚，邵翔清楚記得：「她（小蠻）說想30歲結婚。」距離女方生日還有11個月，他老實坦言還沒求婚，「希望之後能做好準備，有一個難忘的求婚。」

▲▼安心亞、布魯斯（禾浩辰）《你有唸念大學嗎？》首映,安心亞,禾浩辰 (布魯斯),邵翔,邱宇辰(毛弟)。（圖／記者季相儒攝）

▲▼安心亞、布魯斯（禾浩辰）主演《你有唸念大學嗎？》首映會。（圖／記者季相儒攝）

▲▼安心亞、布魯斯（禾浩辰）《你有唸念大學嗎？》首映,安心亞,禾浩辰 (布魯斯),邵翔,吳品潔,邱宇辰(毛弟),王道南,米凱莉,劉馨如,米娜,胡佩蓮,林珮君,汪沛㼆,龍天翔,梅賢治,茵芙,喬雅琳,地球,江泳錡,梁妍甄。（圖／記者季相儒攝）

該劇3日舉行首映會，安心亞、禾浩辰 （布魯斯）、邵翔、吳品潔、邱宇辰（毛弟）、米凱莉、劉馨如、米娜、胡佩蓮、汪沛㼆、龍天翔、梅賢治、茵芙、喬雅琳、地球、江泳錡、梁妍甄等人出席，安心亞透視禮服大露小蠻腰，不少粉絲到場，搶先觀看15分鐘片花。

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

推薦閱讀

哈妮火辣蠻腰秀「性感骨盆舞」！EXID台北跨年濕身嗨翻了

頑童帶6辣妹比基尼露屁股蛋！導播切換神鏡頭被讚：加雞腿了

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

MP粉等7年大淚崩！廷廷合體鼓鼓《射手》嗨爆台北跨年

只有一張婦科手術台！張鈞甯走進「開窗產房」：好孤單

安以軒爆有孕！PO照回應了：2019繼續幸福下去

廷廷《我還是愛著你》唱一半秒變臉　IG吐原因：真的很失望

小樂深情嗓音重現《延禧》片尾曲　連唱25分鐘網狂推！

台北跨年打電競開場被轟翻！　主辦單位華視回應了

禾浩辰追女「台南→高雄」用跑的　濕身6小時腳抽筋了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

娶23歲外配嫩妻「1個月就勇猛中獎」！　醫一句話揭綠光…50歲阿伯崩潰

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」肉貼交疊健身…網瘋狂：男友力MAX

昆凌曾想放棄…周杰倫「做一件事」挽回！　她認定：就是這個人

子瑜「絕對領域全露」拜年！　辣照「直逼腿根」掌鏡者曝光…網傻眼

Sandy「23年來沒出門跨過年」！　曝吳宗憲鐵血家教…網傻眼：超嚴格

林采緹忍撿屍夫6個月「宣布砍掉重練」　母子照少了胡睿兒…網猜：要離了？　

和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！　安妮：我覺得好丟臉

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻！　網看呆：根本媽媽縮小版

雙男神現身生日趴！　夏語心PO害羞同框照…網驚：原來你們熟

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

安心亞, 禾浩辰, 布魯斯, 你有念大學嗎, Bruce, 邵翔, 毛弟, 邱宇辰, 吳品潔, 米凱莉, 劉馨如, 米娜, 胡佩蓮, 汪沛㼆, 龍天翔, 梅賢治, 茵芙, 喬雅琳, 地球, 江泳錡, 梁妍甄

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 超正！《大時代》王瞳披白紗低胸　高顏值伴娘團
  2. 余文樂首曬兒子側臉！　裸抱娃洗澡「逆天睫毛+小肉腿」萌爆
  3. 插畫家安哲設計！2019金馬奇幻影展主視覺《月球之旅》為靈感
  4. 白冰冰遭酸「摧毀質感」　九孔自招：我是帥哥毀滅者
  5. 跟哈林結婚時「還在傷痛裡」　伊能靜5年自省婚變原因：我智慧不夠
  6. 女星拍《射鵰英雄傳》掛彩　樹枝直插「大腿內側」留傷痕
  7. 一輩子都會陪著妳！邵翔告白小蠻「30歲娶進門」
  8. 贈獎／走一趟叫到身心俱疲　《伊藤潤二恐怖體驗展》高雄驚悚再現
  9. 林子瑄遭控「直播賣假貨」　戴山寨名牌帽開價500
  10. 白冰冰代言高雄遭酸　余天「不允許政黨批藝人，除黃安」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366