一輩子都會陪著妳！邵翔告白小蠻「30歲娶進門」

記者林奕如／台北報導

前黑澀會美眉小蠻（王承嫣）和大7歲的邵翔穩定交往5年，愈愛愈大方，是演藝圈著名的「情侶CP」，他3日出席台視、三立《你有念大學嗎？》首映會，曝光當初追求小蠻告白：「一輩子都會陪著妳，永遠不會再是一個人。」安心亞聽到這段話羨慕驚呼。

▲小蠻、邵翔穩定交往5年。（圖／翻攝小蠻臉書、記者季相儒攝）

邵翔提到當初認識小蠻，是靠朋友介紹，「一起唱歌有好感，我很少跟人要電話，她很少給人電話，所以我們一拍即合。」他也大膽爆料女友體重，「那時候她很肥，可能是從美國long stay回台，身材就美式一點，那時只想對她說『How dare you？』但我們常一起打鬧，相處起來很自然，就是真愛。」

交往穩定被催婚，邵翔清楚記得：「她（小蠻）說想30歲結婚。」距離女方生日還有11個月，他老實坦言還沒求婚，「希望之後能做好準備，有一個難忘的求婚。」

▲▼安心亞、布魯斯（禾浩辰）主演《你有唸念大學嗎？》首映會。（圖／記者季相儒攝）

該劇3日舉行首映會，安心亞、禾浩辰 （布魯斯）、邵翔、吳品潔、邱宇辰（毛弟）、米凱莉、劉馨如、米娜、胡佩蓮、汪沛㼆、龍天翔、梅賢治、茵芙、喬雅琳、地球、江泳錡、梁妍甄等人出席，安心亞透視禮服大露小蠻腰，不少粉絲到場，搶先觀看15分鐘片花。