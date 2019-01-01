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頑童帶6辣妹比基尼露屁股蛋！導播切換神鏡頭被讚：加雞腿了

記者林奕如／台北報導

頑童MJ116擔任2019年台北跨年嘉賓，倒數101煙火之後，新年首唱嗨翻，一連帶來11首嘻哈歌曲，身旁6位女舞者性感熱舞，尤其唱到《辣台妹》時，舞者換裝比基尼，三角褲辣露屁股蛋，導播更是不時切換單獨女舞者鏡頭，讓直播網友直呼：「好辣。」更大讚：「便當要加雞腿了。」

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,頑童。（圖／記者李毓康攝）

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,頑童。（圖／記者李毓康攝）

▲頑童2019年新年第一唱。（圖／記者李毓康攝）

頑童從主舞台升降出場，一登場尖叫聲不斷，一連演唱《INTRO +飆高速》、《壞鄰居》、《Super Duper》 、《走跳》、《幹大事》、《少年董》、《MJ FRESH GANG》，動感節奏讓台下嗨翻。等唱到《生煎包》時，小春老婆呆寶靜現身助陣，一起演唱，有不少台下粉絲前一天就來卡位，淋雨也澆不熄熱情，一起跟著音樂搖擺大聲唱。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,頑童。（圖／記者李毓康攝）

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,頑童。（圖／記者李毓康攝）

▲小春老婆呆寶靜現身助陣《生煎包》。（圖／記者李毓康攝）

等到唱到《辣台妹》時，6位性感女舞者再度登場，上半身只穿比基尼，下半身高衩三角褲，M字腿狂露屁股蛋，讓直播網友直呼：「辣到爆、搖勒」。等到演唱《Just Believe》時，頑童希望台下打開手機燈，萬人燈海超感動，連番演唱《2030 + CHASER》，2019年第一唱動力十足。

▲▼臺北最High新年城-2019跨年晚會臺北最High新年城- 2019跨年晚會,頑童。（圖／記者李毓康攝）

▼▲台北市狂放電跨年晚會，頑童演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲頑童2019年新年第一唱。（圖／記者李毓康攝）

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頑童, 呆寶靜, 瘦子, 小春, 大淵

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