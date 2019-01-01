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廷廷《我還是愛著你》唱一半秒變臉　IG吐原因：真的很失望

記者林奕如／台北報導

蕭秉治（廷廷）登場2019台北跨年，演唱經典歌曲《我還是愛著你》，給觀眾驚喜，但演唱到一半出狀況，他發現演唱跟襯底音樂不合，表情很錯愕，往後查看，但狀況沒有改善，最後他還是硬撐唱完全首，事後在IG說明：「在台北的演出系統當機，讓整首歌幾乎無法繼續演奏，真的很失望。」

▼▲台北市狂放電跨年晚會，蕭秉治演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲廷廷演唱《我還是愛著你》系統出狀況，他還是硬撐唱完全曲。（圖／記者林敬旻攝）

蕭秉治一身白衣戴眼鏡，更出動價值15萬特製專屬透明水晶鋼琴殼，一開場就自彈自唱《愛過你有多久就有多痛》，展現創作才子一面，但唱到《我還是愛著你》一半秒變臉，他事後在IG說明原因：「好久沒站上跨年的舞台，我懷抱著滿滿的期待，卻沒想到在台北的演出系統當機，讓《我還是愛著你》整首歌幾乎無法繼續演奏，真的很失望，尤其是樂手老師們辛苦的彩排了這麼久，但過去就讓它過去吧。」

▼▲台北市狂放電跨年晚會，蕭秉治演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲廷廷在台北市狂放電跨年晚會獻唱。（圖／記者林敬旻攝）

不能給粉絲帶來完美表演，他難掩失望心情，不少網友也暖安慰：「很遺憾但表演依舊棒」、「那時候有看到你表情不太好」、「好像聽到太忘我都沒發現演出有問題欸」、「別在意，我們都有從頭到尾跟著合唱。未來還有好多好多個機會聽你唱。」

▼▲台北市狂放電跨年晚會，鼓鼓、蕭秉治演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲鼓鼓、廷廷合體。（圖／記者林敬旻攝）

雖然演出出了小差錯，但廷廷和鼓鼓驚喜合體，讓不少MP魔幻力量粉絲迷淚崩，因為團體在7年前也在台北跨年，但現在一切都變了。兩人合體演唱《向前走》，更熱唱《不按牌理出牌》、《射手》，一起摟肩走向觀眾群，全場萬民眾跟著大合唱，變成大型KTV。

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關鍵字

廷廷, 蕭秉治, 台北跨年, 狂放電, MP魔幻力量, 鼓鼓

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