禾浩辰追女「台南→高雄」用跑的　濕身6小時腳抽筋了

記者林奕如／台北報導

安心亞、禾浩辰主演台視、三立《你有念大學嗎？》，劇中高中時期就互看不順眼，但出社會之後，兩人情愫漸長，男方幫忙還債更使出「撩妹術」；現實生活中，他高中時為了追女友，從台南徒步跑到高雄，總長43公里，比馬拉松還長，耗時6小時，他現在回想起大笑：「很蠢很蠢很好笑。」

▲安心亞、禾浩辰合作新戲。（圖／記者季相儒攝）



禾浩辰（布魯斯）高中時展現決心追女，從台南跑到女生所念的高雄學校，更號召2個死黨騎摩托車拍影片，「我從凌晨12點開始跑，一路跑到清晨5、6點，一開始很有活力，就說現在心情，我很喜歡你等告白，但只有維持前面5公里，之後過30公里腳就抽筋了，真的非常累，我兄弟們應該滿後悔，因為沿途只能時速10公里，騎了6個小時。」但最後女方看完影片沒有下文，告白失敗收場。

▲安心亞透視禮服秀小蠻腰。（圖／記者季相儒攝）

安心亞一聽禾浩辰追女招數，她直呼沒遇到過，求學時反而是自己比較花心思，「我每天幫忙買早餐、跑腿，男友說要吃麥當勞，我就省錢買給他，從前面曖昧時期，一直延續到交往，這樣維持一學期。」被記者虧說工具人，她笑說：「對啊！後來就醒了。」她也自認，星座上升到雙魚，過節目重視浪漫，就會想動手做一些東西。

▲吳品潔、邵翔、安心亞、禾浩辰、邱宇辰。（圖／記者季相儒攝）

邱宇辰（毛弟）則會用「自製影片」告白女生，「把所有相處時的照片、影片，集結起來變影片。」他自豪百發百中，對方會點頭，忙被眾人虧，該不會每一任女友都有影片，招數都一樣。

該劇3日舉行首映會，安心亞、禾浩辰 （布魯斯）、邵翔、吳品潔、邱宇辰（毛弟）、米凱莉、劉馨如、米娜、胡佩蓮、汪沛㼆、龍天翔、梅賢治、茵芙、喬雅琳、地球、江泳錡、梁妍甄等人出席，邀請粉絲到場，現場曝光15分鐘片花，播映後尖叫聲不斷。