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爽吃回頭草！周孝安復合小模帶回家　又與周曉涵搞曖昧

圖文／鏡週刊

周孝安前年七夕情人節，才哀怨透露已和交往2年的模特兒女友Doris分手，慘變單身狗，但時隔1年多，2018年的耶誕節，周孝安和好友聚會玩交換禮物，竟又將Doris帶回家共度佳節，爽吃回頭草。

2016年12月，耶誕節前夕，周孝安被本刊直擊和小模女友Doris甜蜜約會，但隔年七夕情人節就已宣告分手，周孝安當時向媒體坦言，因為軋戲太忙沒時間陪女友，2年戀情玩完，讓他必須度過單身的情人節。

01：45，重溫舊情心情特別爽，周孝安女友樂到合不攏嘴，肢體頻繁碰觸。

01：49，聚會後和友人告別，女友整個熊抱周孝安，看來迫不及待回家拆禮物。

　

愛火重燃　女友撲入懷

不過寂寞只是一時，上月25日凌晨近兩點，本刊直擊手上拿著桌上足球遊戲台盒子的周孝安走出東區錢櫃，看似平安夜剛和友人聚會玩了交換禮物，但他當晚收到的禮物可不只有這個，還有曾經分手的前女友Doris！

02：17，周孝安和女友Doris在路邊等計程車，周孝安戴著口罩，手上拿著剛抽到的交換禮物。

02：25，周孝安和女友搭乘計程車返回五股愛巢，之前戀情曝光也是在同個地點。

Doris緊跟在周孝安身邊，時而巧笑倩兮、時而投懷送抱，整個人不停地撲向周孝安，周孝安也豪爽地一把將Doris擁入懷中，隨後2人搭上計程車，返回周孝安位於新北市五股的住處，重溫熟悉的身心靈，讓他這個耶誕節不用再當單身狗，本刊自然也一路見證這對情侶從打得火熱到分手又重燃愛火的戀情。

周孝安最知名的戀情，就是拍戲生情的江祖平（左），但後來無疾而終。（翻攝自江祖平微博）

2016年12月，本刊曾直擊周孝安和Doris親密約會，但過半年就宣告分手。

外型帥氣的周孝安過往女友不少都是吃窩邊草，和同劇女演員有不少連結，最知名的戀情是曾和江祖平、楊千霈交往，直到2015年周孝安在臉書上公開和Doris交往，感情也才逐漸穩定下來，但交往2年後，他又表示因為太忙沒時間相處陪伴而忍痛分手，不過他也不放棄復合機會，「還是希望追回她，畢竟這不是沒有辦法解決的問題。」

2018年12月19日11：28，周孝安拍戲出外景，在等戲時自然的將手搭上周曉涵（右）肩膀，模樣曖昧。

12：33，周曉涵和周孝安在等戲時打打鬧鬧，有不少肢體接觸，周孝安還將手伸向周曉涵胸前。

　

拍戲打鬧　放電周曉涵

周孝安一邊回收舊愛，一邊又和正在拍《必勝大丈夫》的周曉涵在拍戲時頻送秋波，上月19日，周孝安和周曉涵在台北市拍攝外景，2人互動相當親密，周曉涵和周孝安在等戲空檔頻頻抓手打鬧，周曉涵還故意脫下大衣秀出誘惑模樣，讓周孝安順勢把周曉涵摟在懷中，2人在戲中扮演情侶，導演都還沒說開拍就已經十分入戲，曖昧氣息在光天化日之下一覽無遺。周孝安曾因拍戲導致和Doris分手，這次又有新戲開拍，不知道進了劇組沒天沒日拍戲的他，這次追回舊愛，能不能順利熬過這個關卡了。


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