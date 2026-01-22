ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

中職最正MC「希望他沒朋友」揭擇偶條件
冷氣團發威！專家示警3地區更冷
車銀優捲逃稅爭議「公司出面回應」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

繪戀空 黃荷娜 三上悠亞 我是查理 賴冠霖 山本太郎 維多利亞 貝克漢

新北國王總仔「不務正業」變長頸鹿！毛加恩磁性嗓音太強　專業配音員全跪了

記者蕭采薇／台北報導

由《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《Kpop 獵魔女團》團隊打造，NBA巨星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）親自監製的熱血動畫電影《山羊巔峰》（GOAT），即將在2026年農曆春節震撼上映！片商22日公開中文配音陣容，竟然找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星呂政儒、李愷諺「不務正業」進錄音室，打造真正的「全明星台灣隊」。

▲《山羊巔峰》中文配音陣容，竟然找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星呂政儒、李愷諺「不務正業」進錄音室。（圖／索尼提供）

▲《山羊巔峰》由NBA巨星史蒂芬柯瑞監製。（圖／索尼提供）

總經理毛加恩變身長頸鹿　聲線太酥導演也驚艷

[廣告]請繼續往下閱讀...

最讓人驚喜的，莫過於前中華隊國手、現任新北國王總經理毛加恩，這次竟要挑戰為史蒂芬柯瑞配音的角色——長頸鹿「蘭尼」。毛加恩重新詮釋了帶有「台灣口氣」的巨星風采，他特殊且極具層次的低音砲聲線，一開口就讓配音導演驚呼：「太有特色了！」連現場專業配音員都備感壓力，深怕這股成熟男人的聲音魅力會搶走主角風采。

▲《山羊巔峰》中文配音陣容，竟然找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星呂政儒、李愷諺「不務正業」進錄音室。（圖／索尼提供）

▲《山羊巔峰》中文配音陣容，找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星進錄音室。（圖／索尼提供）

「男模」呂政儒吼出禁區霸氣　李愷諺變「山豬騎士」

同樣獻出配音處女秀的還有「三分球傳奇」呂政儒，他在片中化身氣勢十足的大猩猩「達斯卡斯」。呂政儒笑說，平常在球場上的怒吼和打氣聲終於派上用場，完美詮釋了暗影隊禁區霸主的壓迫感。

▲《山羊巔峰》中文配音陣容，竟然找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星呂政儒、李愷諺「不務正業」進錄音室。（圖／索尼提供）

▲李愷諺配音暗影隊「李大獅」。（圖／索尼提供）

而擁有「台版飆風玫瑰」封號的控衛李愷諺，則展現了少見的喜劇天份。他在片中客串暗影隊的「李大獅」以及帥到沒朋友的「山豬騎士阿莫」，雖然戲份不多，但充滿喜感的表現讓人印象深刻，絕對是片中的一大亮點。

▲《山羊巔峰》中文配音陣容，竟然找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星呂政儒、李愷諺「不務正業」進錄音室。（圖／索尼提供）

▲呂政儒配音大猩猩「達斯卡斯」。（圖／索尼提供）

柯瑞人脈太狂！NBA傳奇「夢幻隊」全來了

除了台灣配音陣容超大咖，英文版卡司更是讓籃球迷尖叫！史蒂芬柯瑞動用超強人脈，找來「閃電俠」德韋恩韋德（Dwyane Wade）、總冠軍MVP安德烈伊古達拉（Andre Iguodala）以及全明星射手凱文洛夫（Kevin Love）獻聲。這份名單集結了NBA傳奇球星，被粉絲大讚：「這根本是夢幻隊！」、「柯瑞把心中的GOAT都找來了！」

▲《山羊巔峰》中文配音陣容，竟然找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星呂政儒、李愷諺「不務正業」進錄音室。（圖／索尼提供）

▲李愷諺配音山豬騎士「阿莫」。（圖／索尼提供）

小個子也有大場面　春節最熱血動畫

《山羊巔峰》講述一隻年輕小山羊威爾，雖然個子小卻夢想加入「職吼聯盟」。這是一項由猛獸稱霸的快節奏運動，威爾決心顛覆規則，證明「小個子也能打出大場面」。電影將於2026年農曆春節全台熱血上映。

▲《山羊巔峰》中文配音陣容，竟然找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星呂政儒、李愷諺「不務正業」進錄音室。（圖／索尼提供）

▲《山羊巔峰》由NBA巨星史蒂芬柯瑞監製。（圖／索尼提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

山羊巔峰史蒂芬柯瑞Stephen Curry山羊巔峰毛加恩呂政儒李愷諺

推薦閱讀

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

10小時前

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

12小時前

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

14小時前

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

1/21 21:43

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

9小時前

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

3小時前

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

22小時前

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

1/21 19:46

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

1/21 09:14

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

4小時前

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

1/21 21:26

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

6小時前

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！
安成宰在女兒面前好卑微

安成宰在女兒面前好卑微
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

看更多

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！　開課吸金1億被轟低俗

8分鐘前0

緋紅女巫陷「死後三角戀」！老公vs.初戀選誰？　爛番茄100%神作情人節登場

14分鐘前0

新北國王總仔「不務正業」變長頸鹿！毛加恩磁性嗓音太強　專業配音員全跪了

29分鐘前0

奧斯卡入圍／影帝死亡之組！李奧納多對決甜茶　《F1》、《獵魔女團》都上榜

59分鐘前0

CL公司沒登記恐遭移送檢方！　違規經營5年最高可判坐牢2年

1小時前1

專訪／台灣女孩在韓當啦啦隊「2個月苦練破百首歌」揭內幕：不能只想紅

1小時前10

米可白雨天騎車慘摔「整個人飛出去」　媽見傷照驚嘆：太會飛了吧

1小時前0

快訊／只差一步！《左撇子女孩》無緣晉級奧斯卡　止步15強雖敗猶榮

2小時前0

睽違7年！台灣短片殺進柏林影展　小男主角崩潰：全世界都要看我鬼臉

2小時前0

《陽光女子合唱團》破億！翁倩玉日本連線噴淚　鍾欣凌虧新人：我等到更年期

讀者迴響

熱門新聞

  1. 超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝
    10小時前3
  2. 29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復
    12小時前408
  3. 《Moving異能2》奉皙確定換人演！
    14小時前
  4. 日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流
    1/21 21:43169
  5. 優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話　她秒簽字
    9小時前203
  6. 耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
    3小時前81
  7. 三上悠亞球場「坐著搖」辣翻
    22小時前2214
  8. 男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」主謀竟求進演藝圈
    1/21 19:4663
  9. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    1/21 09:14207
  10. 趙露思現身夜市擺攤！曾喊：不當藝人就做這行
    4小時前287
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合