新北國王總仔「不務正業」變長頸鹿！毛加恩磁性嗓音太強　專業配音員全跪了

記者蕭采薇／台北報導

由《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《Kpop 獵魔女團》團隊打造，NBA巨星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）親自監製的熱血動畫電影《山羊巔峰》（GOAT），即將在2026年農曆春節震撼上映！片商22日公開中文配音陣容，竟然找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星呂政儒、李愷諺「不務正業」進錄音室，打造真正的「全明星台灣隊」。

▲《山羊巔峰》由NBA巨星史蒂芬柯瑞監製。（圖／索尼提供）

總經理毛加恩變身長頸鹿 聲線太酥導演也驚艷

最讓人驚喜的，莫過於前中華隊國手、現任新北國王總經理毛加恩，這次竟要挑戰為史蒂芬柯瑞配音的角色——長頸鹿「蘭尼」。毛加恩重新詮釋了帶有「台灣口氣」的巨星風采，他特殊且極具層次的低音砲聲線，一開口就讓配音導演驚呼：「太有特色了！」連現場專業配音員都備感壓力，深怕這股成熟男人的聲音魅力會搶走主角風采。

▲《山羊巔峰》中文配音陣容，找來二連霸人氣球隊「新北國王」總經理毛加恩領軍，帶著陣中球星進錄音室。（圖／索尼提供）

「男模」呂政儒吼出禁區霸氣 李愷諺變「山豬騎士」

同樣獻出配音處女秀的還有「三分球傳奇」呂政儒，他在片中化身氣勢十足的大猩猩「達斯卡斯」。呂政儒笑說，平常在球場上的怒吼和打氣聲終於派上用場，完美詮釋了暗影隊禁區霸主的壓迫感。

▲李愷諺配音暗影隊「李大獅」。（圖／索尼提供）

而擁有「台版飆風玫瑰」封號的控衛李愷諺，則展現了少見的喜劇天份。他在片中客串暗影隊的「李大獅」以及帥到沒朋友的「山豬騎士阿莫」，雖然戲份不多，但充滿喜感的表現讓人印象深刻，絕對是片中的一大亮點。

▲呂政儒配音大猩猩「達斯卡斯」。（圖／索尼提供）

柯瑞人脈太狂！NBA傳奇「夢幻隊」全來了

除了台灣配音陣容超大咖，英文版卡司更是讓籃球迷尖叫！史蒂芬柯瑞動用超強人脈，找來「閃電俠」德韋恩韋德（Dwyane Wade）、總冠軍MVP安德烈伊古達拉（Andre Iguodala）以及全明星射手凱文洛夫（Kevin Love）獻聲。這份名單集結了NBA傳奇球星，被粉絲大讚：「這根本是夢幻隊！」、「柯瑞把心中的GOAT都找來了！」

▲李愷諺配音山豬騎士「阿莫」。（圖／索尼提供）

小個子也有大場面 春節最熱血動畫

《山羊巔峰》講述一隻年輕小山羊威爾，雖然個子小卻夢想加入「職吼聯盟」。這是一項由猛獸稱霸的快節奏運動，威爾決心顛覆規則，證明「小個子也能打出大場面」。電影將於2026年農曆春節全台熱血上映。

▲《山羊巔峰》由NBA巨星史蒂芬柯瑞監製。（圖／索尼提供）