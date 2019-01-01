張惠妹救了柯文哲！　「淋雨1hr唱滿16首」…網全跪：唱到燒聲還是猛

記者田暐瑋／綜合報導

張惠妹（阿妹）在台北跨年，即使雨越下越大，臉上的妝都花了，她在台上雖然一度喊冷，但還是敬業地1小時連唱16首歌，最後連嗓子都唱啞，卻還是用盡全力嘶吼炒嗨氣氛，讓PTT鄉民相當感動，一面倒狂讚她是這次台北跨年的救場王，「阿妹出現，水管直接拉5萬人上線。」

張惠妹的賣命演出引爆PTT八卦版話題，一篇「阿妹是不是今天跨年節目的救援王？」討論熱烈，其他有關阿妹的討論串也都引起熱議，在現場的鄉民認證妹神狀態超好，而雖然她唱到後來聲音變啞，但沒有破音，音準也絲毫沒跑掉，有人直言，阿妹的嗓子跟早期比起來只剩6成，但實力還是輕鬆打趴一票新生代歌手。

▲張惠妹救了台北跨年。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



台北的跨年夜一整晚都在下雨，逼近倒數時刻還越下越大，張惠妹一人獨撐1小時，一度在台上喊冷，雨打進眼睛裡也只趁串場時間擦拭，不少粉絲看了心疼，「超神的好嗎，在寒風中唱歌耶，還下雨」、「耳朵簡直要懷孕」、「跨年當演唱會在唱的也只有妹神」、「謝謝阿妹願意留在台灣」。

台北場跨年開場表演找來資深藝人邰智源跟世界電競冠軍Tom打電競，靜態畫面長達40分鐘，事後北市府雖解釋：「希望把不同類型的產業呈現在民眾面前。」卻也讓台北場被罵是「史上最冷跨年」，但一等到張惠妹出場，不少網友直呼「全醒了」，YouTube直播甚至一度飆破5萬人，「妹神救了柯文哲」、「有沒有阿妹是跨年晚會救援王的八卦」。

▲鄉民反應。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民反應。（圖／翻攝自PTT）