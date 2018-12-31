安心亞跨年超辣！「渾圓D奶」衝破薄紗　大腿辣肉全曝光

記者關韶文／台北報導

女神安心亞今年共接下3場跨年演唱會，誠意十足的她換上性感內衣、外加薄紗爆乳登台，D奶好身材藏不住，大走性感透視風！她笑喊：「跨年跟我一起嗨喔！」

每次跨年演出總充滿驚喜的安心亞，今年共接下3場表演，31日將擔任高雄夢時代跨年派對的開場表演，接著參加花現台中跨年晚會，最後趕到南投擔任閃耀新年心的倒數壓軸，她放話服裝造型絕對不會讓粉絲失望，預告會走透視與性感風。

▲▼安心亞跨年造型曝光。（圖／環球提供）



安心亞首度獻唱新歌《Chillaxing》，陪歌迷迎接2019年！除了高雄夢時代跨年派對的開場表演，緊接著趕到台中參加花現台中跨年晚會，最後到南投擔任閃耀新年心的倒數壓軸表演，行程可說相當忙碌。一個晚上連趕3場演出，安心亞被問到要如何趕場，她則表示透過高鐵和包車，盡快趕上演出。

安心亞正在拍攝三立、台視華劇《你有念大學嗎》，身為女主角的她，為該劇配唱的片頭曲《Chillaxing》(輕樂心)，將在下月11日正式數位上線！她近來忙拍戲，加上要籌備跨年演唱會的表演，每天都是劇組、舞蹈教室兩邊跑，平均一天睡不到4小時，她打趣喊，「就要跨年表演了，有人跟我一樣覺得咬冰塊很Chillaxing嗎? 」