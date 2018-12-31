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蘇打綠青峰真的拆夥了！　決定自己唱「說不怕是騙人」

記者盧薇凌、楊蕎綺／綜合報導

蘇打綠宣布「單飛不解散」，但隨著合約到期，青峰與經紀人林暐哲共同聲明表示，青峰確定出走。據了解，他未來將自己開公司當老闆，獨立掌管經紀事務；但是否蘇打綠確認解散，目前仍難把話說死，不排斥有合作及表演機會蘇打綠依然會合體表演。而對此，吳青峰及林暐哲都尚未做出回應。

蘇打綠青峰跟林暐哲拆夥了。（圖／翻攝自青峰臉書）

▲青峰決定出走，自行處理工作業務。（圖／翻攝自青峰臉書）

青峰31日透過臉書發表聲明，過去一年多來，他在沒有團員的陪伴下，有許多新的嘗試，當製作人、參加綜藝節目，「其實說不害怕是騙人的」，雖然一路戰戰兢兢，但也收穫良多，只是隨著合約到期，他思考了許久，「那個被鼓勵，也被保護得很好的一個孩子，有種依賴的心態，好像其實對自己不負責任，也好像把責任丟到別人身上。」

▲蘇打綠合體。（圖／翻攝自小威、馨儀微博）

▲蘇打綠目前處休團狀態。（圖／翻攝自青峰微博）

所以，青峰決定出走，獨立處理自己的工作事務，亦師亦友的林暐哲也支持，「有一種孩子要成家的心情，父子面對這一刻也都有點捨不得，但我們相信，不管我們各自做著什麼事，那種心裡的關心跟陪伴都會在的。」

蘇打綠青峰跟林暐哲拆夥了。（圖／翻攝自青峰臉書）

▲青峰和經紀人林暐哲共同聲明。（圖／翻攝自青峰臉書）

青峰PO文一出，吸引大批粉絲網友留言：「支持青峰每一個決定」、「希望能一直一直聽你繼續唱下去」、「依舊給你們滿滿的祝福和愛」，但也有許多人不捨問：「蘇打綠還會回來嗎？」

據了解，青峰和林暐哲簽下的合約已到期，他即將離開林暐哲創立的「大房小山」工作室，未來將自己開公司當老闆，獨立掌管經紀事務；但是否蘇打綠確認解散，目前仍難把話說死，不排斥有合作及表演機會蘇打綠依然會合體表演。而對此，吳青峰及林暐哲都尚未做出回應。

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青峰, 暐哲, 蘇打綠

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