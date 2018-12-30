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遇假ABC：我tu生tu長～　Sandy氣炸拆穿「連單字都不會」！

記者楊蕎綺／綜合報導

Sandy（吳姍儒）長相甜美，EQ高又有高學歷，是演藝圈難得的模範生藝人，15歲就出國留學的她，7年後回台並沒有因此有洋腔怪調，卻碰過在台土生土長的人在她面前「裝ABC」，讓她聽了一肚子火。

Sandy遇假ABC。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

▲韋佳德聽到一位台灣年輕女子，對阿伯說話時，用詞中夾帶許多英文單字，讓他無法理解。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

義大利籍藝人韋佳德在節目上透露，曾在去天母某百貨公司的路上，聽到一位年輕妹妹對阿伯說：「今年Christmas的event，我們是不是要organize，在你們的house嗎？」讓他忍不住皺眉心想，當事人不是外國人，也不是在跟ABC講話，「是不是有毛病？」

Sandy遇假ABC。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

▲Sandy曾碰過有人在她面前裝ABC。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

Sandy也同意表示，永遠不懂「裝ABC腔」的人在想什麼，她曾經碰過外國腔很重的人，好奇問對方是不是也在國外唸書，結果對方回：「我是在台灣tu森tu長（土生土長）的。」至於為什麼會有這個腔，「Oh，可能我小的時候有學英文。」讓她聽到崩潰。

Sandy遇假ABC。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

▲▼明明不是從國外回來的，講中文卻有超重洋腔，還一副「想不起來那個中文字怎麼說」，讓Sandy看了一肚子火。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

Sandy遇假ABC。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

Sandy遇假ABC。（圖／翻攝自Youtube／我愛小明星大跟班）

除此之外，Sandy也碰過根本不是從國外回來的人，在她面前想不起來中文：「我都好羨慕妳的臉不會長那個…恩…」，等了許久才用超重ABC腔說：「啊，dou dou（痘痘）～！」讓她聽了一肚子火：「pimple都不會，在那邊dou dou！」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

Sandy, ABC腔, 吳姍儒

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