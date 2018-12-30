安那曬豐滿上圍被張惠妹關切！　跨年夜封奶？她傻萌回應

記者盧薇淩／台北報導

安那今年跨年將首度登上台北市府前廣場開唱，30日下午現身北市府彩排，「TikTok給你看頭未來燈柱」播放她新拍攝的廣告，身材豐滿的她先前在亞洲時尚大典穿運動內衣表演，豐滿上圍呼之欲出，由於太過火辣，還引來阿姨張惠妹關切，被問跨年演出是否封奶？她笑說：「沒有封啦，就是先等一下。」傻萌回答令人噴笑。

▲安那為台北跨年演唱會彩排。（圖／記者李毓康攝）

寒流來襲，低溫僅15度，下午彩排時飄起細雨，被問跨年夜的保暖措施，安那笑說跳舞流汗會熱了；據悉她今年已接5支廣告，進帳7位數，還特別為在日本的阿嬤買了台車，新年新希望是能夠去美國進修舞蹈2個月，至於學費誰出？她開玩笑說：「阿姨出！」至於家裡有同意她出國進修了？她說：「會有人陪我去啦，因為我不會講英文！」

▲安那先前大放送事業線被阿姨關切。（圖／記者李毓康攝）

談到明天的跨年演出，安那直言有點緊張，因為還不太會拿捏如何跟觀眾互動，但阿妹有分享小撇步，很有信心。而她已經18歲，會不會希望新的一年愛情也開花結果？她羞認：「會想要談場戀愛啦。」更自曝雖然爸爸禁止戀愛，但她還是有偷交過男朋友。她日前在亞洲時尚大典穿運動內衣表演，豐滿上圍呼之欲出，引來阿妹關切，這次跨年演出是否封奶？她笑說：「沒有封啦，就是先等一下。」