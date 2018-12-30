《比悲傷》和張藝謀《影》續集有譜？《好選喆》獨家爆料

記者陳品妤／報導

《比悲傷更悲傷的故事》會不會出續集？目前票房正邁向三億台幣，觀影總人數已突破85萬次的2018年最賣座國片《比悲傷更悲傷的故事》，不少觀眾看完電影最關心的角色不外乎是電影裡的「最強工具人」—張書豪飾演的牙醫，在電影結局裡又再度與陳庭妮飾演的攝影師前女友重逢，也讓觀眾好奇兩人的後續發展？《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙和編劇呂安弦大爆「兩人復合的機率很大」，「牙醫將大轉性」，是否為續集留伏筆？鎖定《比悲傷更悲傷的故事》幕後搞笑大爆料專訪，就在今天晚上八點鐘首播的《星光好選喆》。

另外確定會推出其他續集，今年抱回四座大獎的金馬最強片之一，包括最佳導演獎—張藝謀的最新史詩鉅作《影》的總監製張昭，在接受《星光好選喆》獨家專訪的時候也透漏《影》的十年大計，要挑戰漫威，打造出「東方超級英雄宇宙」。

以及現代最夯的「宮鬥劇」竟然也有動物版？由BBC地球頻道製作的一系列影集《王朝》，就真實記錄了五種瀕臨絕種野生動物的生活。王位爭奪、后宮爭寵、艱困求生，在動物世界裡通通看得到，更多獨家專訪，鎖定由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還要送出《鬼靈精》的限量超大購物袋，千萬別錯過囉！

▼本周節目還有年底超級英雄大片比一比：《水行俠》、《蜘蛛人：新宇宙》、《大黃蜂》的賣座公式亮點分析。（圖／陳映竹製）

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