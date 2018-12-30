ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《比悲傷》和張藝謀《影》續集有譜？《好選喆》獨家爆料

記者陳品妤／報導

《比悲傷更悲傷的故事》會不會出續集？目前票房正邁向三億台幣，觀影總人數已突破85萬次的2018年最賣座國片《比悲傷更悲傷的故事》，不少觀眾看完電影最關心的角色不外乎是電影裡的「最強工具人」—張書豪飾演的牙醫，在電影結局裡又再度與陳庭妮飾演的攝影師前女友重逢，也讓觀眾好奇兩人的後續發展？《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙和編劇呂安弦大爆「兩人復合的機率很大」，「牙醫將大轉性」，是否為續集留伏筆？鎖定《比悲傷更悲傷的故事》幕後搞笑大爆料專訪，就在今天晚上八點鐘首播的《星光好選喆》。

另外確定會推出其他續集，今年抱回四座大獎的金馬最強片之一，包括最佳導演獎—張藝謀的最新史詩鉅作《影》的總監製張昭，在接受《星光好選喆》獨家專訪的時候也透漏《影》的十年大計，要挑戰漫威，打造出「東方超級英雄宇宙」。

以及現代最夯的「宮鬥劇」竟然也有動物版？由BBC地球頻道製作的一系列影集《王朝》，就真實記錄了五種瀕臨絕種野生動物的生活。王位爭奪、后宮爭寵、艱困求生，在動物世界裡通通看得到，更多獨家專訪，鎖定由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還要送出《鬼靈精》的限量超大購物袋，千萬別錯過囉！

▼本周節目還有年底超級英雄大片比一比：《水行俠》、《蜘蛛人：新宇宙》、《大黃蜂》的賣座公式亮點分析。（圖／陳映竹製）

▲▼ 。（圖／星光好選喆封面）

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

聲林之王視覺圖。

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

推薦閱讀

香蕉哥哥湊齊23位水果家族大合體！第一代元老同框惹淚崩

胡迪女友《玩具總動員4》外型大轉變　網：這不是牧羊女！

Wish、Masha掰了《娛百》愷樂不捨　傳找她們接棒

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇！　出門才發現「褲子半透明」

朱麗倩眼神直盯劉德華　看老公鞠躬道歉「台下現暖舉」全被拍

《延禧》順嬪首曬「老公+2兒子」全家福！　網驚：全家顏值都高

孫安佐、孫鵬七星山飆重機！　IG自拍「摘面罩」洩蹤跡：山上冷

曬美食照遭粉批「只是吃喝玩樂，不工作」　楊丞琳深夜吐委屈心聲！

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起看總決賽首播

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

香蕉哥哥湊齊23位水果家族大合體！第一代元老同框惹淚崩

胡迪女友《玩具總動員4》外型大轉變　網：這不是牧羊女！

Wish、Masha掰了《娛百》愷樂不捨　傳找她們接棒

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇！　出門才發現「褲子半透明」

朱麗倩眼神直盯劉德華　看老公鞠躬道歉「台下現暖舉」全被拍

《延禧》順嬪首曬「老公+2兒子」全家福！　網驚：全家顏值都高

孫安佐、孫鵬七星山飆重機！　IG自拍「摘面罩」洩蹤跡：山上冷

曬美食照遭粉批「只是吃喝玩樂，不工作」　楊丞琳深夜吐委屈心聲！

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起看總決賽首播

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

星光好選喆, 比悲傷更悲傷的故事, 張藝謀, , 王朝

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 懶人包／全台灣「跨年演唱會」總整理！「最大咖天后」台北尬場頑童
  2. 《比悲傷》和張藝謀《影》續集有譜？《好選喆》獨家爆料
  3. 42歲爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒「喬泳褲」網崩潰！傳奇富二代身世曝
  4. 小歪被爆搶人男友！富二代伴遊日本　同車載進基隆千萬豪宅
  5. 第一次抱兒子哭了　謝霆鋒82歲爸吐真心話：這麼醜！
  6. 子閎拍戲狂吃胖了7KG！工作人員心疼：之前太瘦了
  7. 香港捕獲《RM》劉在錫！　她掏手機開「自拍模式」大神反應暖炸
  8. 李英子「2冠王」橫掃電視大賞！向每桌前輩一一鞠躬　全場哭了
  9. 認定李國毅一輩子家人朋友　李佳穎感動：他真的很了解我
  10. 「沒想到趙麗穎跟你在一起」　馮紹峰被問相戀原因…甜笑解答閃爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366