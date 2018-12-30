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專訪／池端玲名闖蕩台灣自評20分　聽見別人稱讚：我有壓力

▲▼池端玲名專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲池端玲名12月主持「2018 AFA亞洲時尚大賞」，中、日文流利切換訪問受到肯定。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳睿慈／專訪

模特兒出道的日本藝人池端玲名來台發展4年，憑藉自身努力，說得一口流利中文，12月挑起大樑主持「2018 AFA亞洲時尚大賞」，中、日文流利切換訪問木村拓哉，被不少觀眾注意到，追蹤人數瞬間暴增。站上華麗的舞台，她付出的努力也沒少過，曾經因中文不好抗拒出演節目，到現在敢跟主持人曾國城開玩笑，4年來的成長，許多人有目共睹。

池端玲名在「2018 AFA亞洲時尚大賞」表現出眾，外貌、語言兼具的她，追蹤人數瞬間暴增1萬名，還得到許多工作人員稱讚：「今天的主持妳最棒！」但她要求完美，果斷指出自己主持的缺點，「中文部分還是百分之60看講稿，那樣子不行！」被虧對自己要求太高，她笑了笑說：「恩，是吧！」

▲▼池端玲名專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲池端玲名對自己要求嚴格，只為自己打20分。（圖／記者黃克翔攝）

時隔3年帶著同名寫真EP《池端玲名》，EP裡收錄一首歌曲《100》，池端玲名卻只為自己在演藝圈打拼的成績打了20分，「我沒有哪方面是100分，如果到100就可以結束啦。」她在台、日兩地發展，又演戲又出EP，每每聽到別人的稱讚，反而讓她有壓力，「『池端你真的很厲害，會說中文真的很厲害』，他們覺得我很厲害，但我一點都不覺得我厲害。」她謙虛表示，「因為我不會常常上節目，可能年輕人或者有些人真的不認識我。」希望未來大家想起在台發展的日本人，可以馬上想到池端。

池端玲名對於事業的企圖心展露無遺，「工作排滿才有安全感，若有鬆懈的時候，我會覺得很緊張。」就算是休假，她也會把做臉、運動、保養、岩盤浴等行程排得恰恰好，「因為要保持自己現在的狀況。」

▲▼池端玲名專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲池端玲名外型開朗、活潑，對事業企圖心強，卻也曾因工作太忙碌，在機場淚崩。（圖／記者黃克翔攝）

然而，滿滿的工作行程曾經壓垮她，第一次接拍台劇《美好年代》、第一次的舞台劇以及日本月九劇，她得隨著舞台劇演員飛大阪、飛名古屋，再飛回台灣拍戲，接著又飛出去，「那個時候超忙的，沒有個人時間，一天有兩場（舞台劇），晚上8點結束，藝人都跟大家去喝酒，但我要回到房間看劇本、美好年代、月九劇本。」一根蠟燭3頭燒，讓她在機場失控淚崩，打給媽媽抒發情緒，不過，那是她第一次、也是唯一一次的宣洩。

▲▼池端玲名專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲現在的池端玲名，已經完美適應台、日兩地飛的生活。（圖／記者黃克翔攝）

現在的她，完美適應空中飛人生活，「在台灣待一個禮拜，我就會覺得差不多要飛了，在日本4、5天也差不多了，要飛了。」同個行李箱跟著飛來飛去，「我已經習慣了，非常順。」從家裡到機場的路線，她非常熟悉；忙碌的生活中，她也找到與自己相處的方式，一年會排1個禮拜長假休息。

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