在他面前「稱讚防彈」　BIGBANG勝利眼神死：我用直升機載妳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG於2016年接續入伍當兵，僅剩老么勝利在演藝圈拼事業。他積極出演各大綜藝節目、真人秀，28日難得帶著親妹妹現身《我獨自生活》，妹妹卻在他面前稱讚起防彈的「演唱會規模」，讓勝利吃醋直言：「那些BIGBANG都做過！」兄妹倆的對話讓粉絲笑翻，被虧「果然是現實兄妹」。

▲妹妹高級Diss勝利，讓他數度崩潰。（圖／翻攝自MBC）



BIGBANG紅遍國際，成員各個都有知名度，唯獨勝利的妹妹，對勝利毫無關心。他28日與妹妹出演《我獨自生活》，口氣無奈問女方：「你周遭朋友都沒有問到我嗎？」妹妹直爽表示：「沒有耶，只有問『那妳見過GD嗎』、『太陽呢』。」妹妹甚至高級Diss他「現在朋友間的大勢是朴寶劍」，讓他瞬間臉色變暗淡，兩人的互動逗得觀眾哈哈大笑。

▲▼妹妹在他面前稱讚防彈，BIGBANG勝利崩潰：「等BIGBANG回歸，我用直升機載妳。」（圖／翻攝自MBC）



妹妹透露認識防彈少年團的J-Hope，由於兩人在位於光州的某音樂院上課，因此結識對方，J-Hope還曾經邀請她看防彈演唱會，她發自內心稱讚：「防彈的規模沒在開玩笑！他們從2樓優雅地慢慢下來！」身為樂壇大前輩的勝利，吃醋直呼：「那些BIGBANG都做過！等BIGBANG回歸時，我用直升機接妳！」妹妹完全不覺得勝利是大明星，反應讓歌迷直呼「果然是兄妹」、「有個勝利當哥哥感想如何啊」、「妹妹真有福氣」。