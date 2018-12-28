KBS超有梗壓軸！「44年大前輩」女王登場　EXO、防彈興奮伴舞

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度盛典「KBS 歌謠大祝祭」28日在首爾盛大展開，SEVENTEEN、TWICE、Wanna One等團體輪流上台，防彈少年團也把演唱會上精彩的solo舞台帶來現場，J-hope先開場帶來《Just Dance》，再來剩下6位成員接續上場，最後合體《Fake Love》。壓軸登場的EXO也火力全開唱跳3首歌曲，Chen、伯賢數度飆高音，全場氣氛沸騰不已。

▲▼BTS把演唱會solo搬來直播。（圖／翻攝自KBS）



防彈少年團認真對待每個年末舞台，總會帶給歌迷許多驚喜，他們28日乾脆把演唱會上7人solo的舞台搬到直播上，從J-hope、柾國、Jimin、RM、V、Suga再到Jin，最後7人合體帶來《Fake Love》，精彩絕倫。

▲▼EXO連續帶來3首歌。（圖／翻攝自KBS）



壓軸登場的EXO也火力全開，他們從未曝光的最新舞台《Sign》，強勁節奏炒熱氣氛，世勳帶來power十足的個人舞台，接著EXO合體唱跳《tempo》、《Love shot》，Chen、伯賢數度飆高音，帶來實力出眾的現場演唱，全場氣氛熱烈。

EXO、防彈接續登場，最後出道逾44年的大前輩金蓮子獻唱《Amor Fati》，百名韓團偶像再度同台，EXO、防彈等個團體隨著節奏熱舞，儼然成為最佳舞群，融合在前輩的舞台裡，完滿結束舞台。

▲▼金蓮子最後壓軸登台。（圖／翻攝自KBS）