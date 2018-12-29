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雷／《阿爾罕》大魔王現身！燦烈遭追殺謎團公布　他疑似死了

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》由玄彬、朴信惠聯手主演，描述一名天才程式設計師鄭世周（燦烈飾演）創造出虛擬與現實結合的「AR擴增實境」遊戲，卻出現嚴重bug，導致劉鎮宇（玄彬飾演）與他本人都深陷遊戲之中。第9集，編劇透過劉鎮宇的推測，間接告訴觀眾，鄭世周到底去哪了？人是活著還是死了？

▲▼劉鎮宇推測，世周疑似殺死馬克。（圖／翻攝自tvN）

▲▼劉鎮宇推測，世周疑似殺死馬克。（圖／翻攝自tvN）

▲▼《阿爾罕布拉宮的回憶》大魔王出現！燦烈遭追殺謎團公布　下一秒他疑似死了。（圖／翻攝自tvN）

▲馬克變成遊戲角色追殺他。（圖／翻攝自tvN）

▲馬克變成遊戲角色追殺他。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇為了尋找失蹤的鄭世周，一口氣練到90等，天上才終於出現老鷹傳來「管理者的訊息」，他推測，鄭世周應該像他一樣，不小心誤殺馬克，萬萬沒想到，馬克陰魂不散、狂追殺他，且馬克死的時候有92等、還配帶槍枝，因此鄭世周必須不斷逃亡，至今1年人影無蹤。

▲▼《阿爾罕布拉宮的回憶》大魔王出現！燦烈遭追殺謎團公布　下一秒他疑似死了。（圖／翻攝自tvN）

▲▼劉鎮宇遇到大魔王，疑似就是馬克。（圖／翻攝自tvN）

▲▼劉鎮宇遇到大魔王，疑似就是馬克。（圖／翻攝自tvN）

根據遊戲傳來的任務，劉鎮宇必須再回到西班牙小鎮破解關卡，於是一群人又返回西班牙，而追隨他的秘書也因此練到50等。怎料，就在他上廁所時，車代表再度出現，秘書原本打算衝去火車裡解救他，自己反倒被其他湧上來的遊戲角色包圍、自身難保，劉鎮宇殺了車代表，危機卻還沒解決，一名神秘黑衣蒙面人拿著槍出現，疑似就是死去的馬克。

▲▼《阿爾罕布拉宮的回憶》大魔王出現！燦烈遭追殺謎團公布　下一秒他疑似死了。（圖／翻攝自tvN）

▲秘書也遇到埋伏，人疑似死亡。（圖／翻攝自tvN）

另一方面，秘書被數個遊戲角色包圍，竟遭一箭射穿，此時，劉鎮宇的遊戲螢幕上出現「你失去了同盟」，他瘋狂打給秘書，電話另一頭卻沒有回應，只剩下眼眶泛淚的劉鎮宇，秘書疑似在現實生活中死去，且他並未與鄭世周結為同盟，卻看得見馬克，遊戲一次出現更多謎團，不僅如此，第10集預告中，燦烈真的現身在姐姐面前，為劇情再掀高潮。

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關鍵字

阿爾罕布拉宮的回憶, 玄彬, 朴信惠

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