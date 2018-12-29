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劉以豪殺青酒嗨到KISS孫其君　郭雪芙吃醋：我被劈腿了

記者林奕如／台北報導

劉以豪在八大《我們不能是朋友》演風流男子，角色跟以往大不同，壓力超級大，28日舉行殺青宴，卸下拍戲的壓力，聚在一起都非常開心，歡樂氣氛讓High到親吻孫其君，也讓劇中身為情敵的郭雪芙和夏若妍見狀笑說：「原來我們被劈腿了！」

▲劉以豪《我們不能是朋友》殺青親吻孫其君。（圖／八大提供）

▲劉以豪殺青酒親吻孫其君。（圖／八大提供）

郭雪芙、劉以豪、夏若妍、孫其君、袁艾菲、陳慕、潘奕如、李沛勳等人皆出席參與，為歷經3個多月的拍攝畫下完美句點。劉以豪上台感謝所有劇組工作人員時，一邊屈膝揮手致意的動作，引起坐在台下的導演馮凱大笑：「像不像費玉清？」他順勢再加碼模仿費的招牌「謝謝」口吻，展現「億級男神」幽默另一面。

▲劉以豪《我們不能是朋友》殺青親吻孫其君。（圖／八大提供）

▲郭雪芙毛衣被劉以豪嗆浮誇。（圖／八大提供）

聖誕節時大家忙著趕戲，演員群們特別約定dress code，穿著「醜毛衣」參加殺青宴補過聖誕節。郭雪芙身上正、背面黏著一分為二的獨角獸玩偶造型，獲得大家讚賞創意，劉以豪卻冷嗆：「我覺得這太浮誇！我就不信妳待會怎麼吃東西。」他更抖出郭雪芙的控制狂事跡，包含會問他鼻子要不要去角質，嘴巴要不要擦護唇膏，讓郭雪芙忍不住跳出來解釋：「我是有保養控制慾，但我是為他們好啊。」並透露兩人拍某一場吻戲時，她感覺到劉以豪的鼻子從她的右側鼻翼磨到左臉頰時，有粉刺滑過來的感覺，「所以我才會叮嚀他要保養啊。」

▲劉以豪《我們不能是朋友》殺青親吻孫其君。（圖／八大提供）

▲《我們不能是朋友》殺青宴。（圖／八大提供）

袁艾菲則是在戲殺青後，一點都沒有想放鬆的念頭，她表示最想做的事情就是去健身，身形已經很苗條纖細，她笑喊：「因為我的肌肉量一直掉啊，肉都鬆掉了呢。」孫其君在戲中飾演郭雪芙的男友「黎皓一」，「角色有影響我孫其君這個人。」他舉例因為角色設定是節儉務實的個性，連帶也讓孫其君在戲外買東西也會開始比價，精打細算。他計畫殺青之後回美國一趟，除了探親也藉由徹底休息，好好向角色道別。

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劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友

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