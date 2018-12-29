香蕉哥哥湊齊23位水果家族大合體！第一代元老同框惹淚崩

記者林奕如／台北報導

香蕉哥哥（本名林掄元）和草莓姐姐（本名簡皎竹）29日補辦婚宴，席開50桌，第一代元老F4也大合體，包括蘋果姐姐、水蜜桃姐姐（後改小蜜桃）與西瓜哥哥，加上現役以及退役哥姐們，總共23位兒童界大咖大集合，一起上台齊跳舞，新郎拿著麥克風帶動氣氛。

▲香蕉哥哥和蘋果姐姐合體。（圖／記者周書羽攝）

▲水蜜桃姐姐帶兒女登場。（圖／記者周書羽攝）

水果家族陪伴許多人成長，香蕉哥哥、蘋果姐姐、水蜜桃姐姐（後改小蜜桃）與西瓜哥哥是元老F4，在小孩中名氣堪稱是大咖等級，近年來，蘋果姐姐、水蜜桃姐姐嫁人退役，但香蕉哥哥婚禮全都義氣相挺，蘋果姐姐帶兒子小貝瑪亮相，小蜜桃帶兒子Ray和女兒Rina登場。

▲米可白（葡萄姐姐）出席婚禮。（圖／記者周書羽攝）

▲水果家族新生代。（圖／記者周書羽攝）

除此之外，葡萄姐姐（改米可白）也隻身一人跑趴，訪問期間還有家長心急亂入希望合照，人氣不減，她親和力十足：「現在還是會有人叫我葡萄姐姐，這身份對我來講很重要。」她也笑說，跟草莓姐姐是同一期進入家族，所以感情很好，「希望他們趕快生Baby，好開心喔。」

▲第一代水果家族香蕉哥哥、蘋果姐姐、橘子姐姐、芭樂哥哥。（圖／讀者提供）

▲YOYO家族23位全集合。（圖／記者周書羽攝）

婚禮上，新郎香蕉哥哥活力十足，手拿麥克風主持，號召所有哥哥姐姐一起上台帶動唱，看到哥哥姐姐們一起大集合，台下小朋友也一起跟著合唱，家長手機拍照沒停過。特別的是，第一代哥姐香蕉哥哥、蘋果姐姐、橘子姐姐、芭樂哥哥難得再同框，不少人也直呼，畫面超難得。