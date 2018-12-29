香蕉哥哥婚禮「20位花童」超盛大！左左右右：要生雙胞胎喔

記者林奕如／台北報導

香蕉哥哥（本名林掄元）和草莓姐姐（本名簡皎竹）同是YOYO家族同事，秘密交往3年多，大家全不知情，喜訊讓大家嚇一跳。3月在沖繩舉辦婚禮，29日補辦婚宴，現場用氣球、花束，整體活潑粉色調佈置，左左右右領軍10對花童進場，童言祝福：「趕快生小孩，要生雙胎胎喔！」

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴，左左右右領軍花童。（圖／記者周書羽攝）

左左右右領軍10對花童，包括蘋果姐姐兒子，水蜜桃姐姐兒女，主播黃文華女兒等20位，左左右右拍照時手比愛心，姿勢瞬間融化大家，被問知道什麼是結婚嗎？右右可愛點頭：「知道，男生女生在一起，然後有婚戒，之後一起住在一起。」她也童言直呼未來對象：「長大之後，我要跟左左在一起。」

▲小蜜桃姐姐（上圖）一雙兒女。YOYO家族全集合（下圖）。（圖／記者周書羽攝）

10歲左左右右領軍花童進場，她們有參加彩排，但擔心表示，後面小孩有點多，不知道會不會整齊，「老師說我們當花童年紀有點大了，可能是世界上最老花童。」她們最後不忘甜祝香蕉哥哥和草莓姐姐：「才子佳人永浴愛河

，要生雙胞胎喔，希望都是女生，因為男生很皮。」

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴 。（圖／記者謝盛帆攝）

香蕉哥哥和草莓姐姐婚禮席開50桌，YOYO家族現役和退役的都到場，西瓜哥哥、柳丁哥哥領軍拱小倆口KISS，站在搖滾區超激動，西瓜哥哥直呼：「我跟香蕉工作18年，真的不知道這件事（交往），3月才知道婚訊，大家都說我騙人。」第一對YOYO家族夫妻傳喜訊，他們幽默笑說，以後要細心觀察有沒有其他哥姐在交往。

