ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

香蕉哥哥婚禮「20位花童」超盛大！左左右右：要生雙胞胎喔

記者林奕如／台北報導

香蕉哥哥（本名林掄元）和草莓姐姐（本名簡皎竹）同是YOYO家族同事，秘密交往3年多，大家全不知情，喜訊讓大家嚇一跳。3月在沖繩舉辦婚禮，29日補辦婚宴，現場用氣球、花束，整體活潑粉色調佈置，左左右右領軍10對花童進場，童言祝福：「趕快生小孩，要生雙胎胎喔！」

▲▼ 香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮,左左右右 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮,左左右右 。（圖／記者周書羽攝）

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴，左左右右領軍花童。（圖／記者周書羽攝）

左左右右領軍10對花童，包括蘋果姐姐兒子，水蜜桃姐姐兒女，主播黃文華女兒等20位，左左右右拍照時手比愛心，姿勢瞬間融化大家，被問知道什麼是結婚嗎？右右可愛點頭：「知道，男生女生在一起，然後有婚戒，之後一起住在一起。」她也童言直呼未來對象：「長大之後，我要跟左左在一起。」

▲▼ 香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮,水蜜桃姐姐 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮,YoYo台成員 。（圖／記者周書羽攝）

▲小蜜桃姐姐（上圖）一雙兒女。YOYO家族全集合（下圖）。（圖／記者周書羽攝）

10歲左左右右領軍花童進場，她們有參加彩排，但擔心表示，後面小孩有點多，不知道會不會整齊，「老師說我們當花童年紀有點大了，可能是世界上最老花童。」她們最後不忘甜祝香蕉哥哥和草莓姐姐：「才子佳人永浴愛河
，要生雙胞胎喔，希望都是女生，因為男生很皮。」

▲▼香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮_佈置。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼香蕉哥哥草莓姊姊補辦婚禮_佈置。（圖／記者謝盛帆攝）

▲香蕉哥哥、草莓姐姐婚宴 。（圖／記者謝盛帆攝）

香蕉哥哥和草莓姐姐婚禮席開50桌，YOYO家族現役和退役的都到場，西瓜哥哥、柳丁哥哥領軍拱小倆口KISS，站在搖滾區超激動，西瓜哥哥直呼：「我跟香蕉工作18年，真的不知道這件事（交往），3月才知道婚訊，大家都說我騙人。」第一對YOYO家族夫妻傳喜訊，他們幽默笑說，以後要細心觀察有沒有其他哥姐在交往。
 

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

香蕉哥哥甜KISS草莓姐姐！　開機拼做人：小孩越多越好

高人5年前指點「安迪有大劫難」　阿吉仔告別式嘆：沒想到是這樣

咘咘聖誕節願望「想當Elsa公主」　逼妹妹BO妞當安娜

林吟蔚聽安迪音檔淚崩！親自寫歌「Goodnight Daddy」告別

趙麗穎爆有孕7月缺席《知否》　馮紹峰「我是值得嫁的人」放閃

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

陳柏霖《火王》花式吻「親好親滿」　霸道總裁勾少女粉！

李佳穎「對天發誓」斷開導演　沒劈腿小天：我想好好嫁人

死後也要在一起！阿娥幫安迪挑塔位「自己也買在旁邊」

江俊翰回來《大時代》了！消失3個月重生...網蓋千樓推爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

昆凌帶周杰倫回娘家！　「搭船看夕陽」被拍…網笑瘋：怎麼怪怪的

快訊／劉德華開唱突喊卡！　「醫生說不能唱了」下台退票

泫雅「深夜內褲自拍」　胸部以下線條全露..粉絲：羨慕E'Dawn

朱麗倩眼神直盯劉德華　看老公鞠躬道歉「台下現暖舉」全被拍

陳冠霖和老婆%%%「被兒子撞見」　1句話突破窘境！

《還珠》晴兒19年後長這樣！　住5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」

江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：你會被打

梧桐妹回上海跨年前　喜收3大禮「頭貼修杰楷自拍」❤喊話了

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

香蕉哥哥, 草莓姊姊, 林掄元, 簡皎竹, 香草戀, 左左右右

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大陸2018年總票房吸金2600億！《復仇者3》只排名第4
  2. 李興文24歲兒IG撂英文自爆抽大麻：這很猛！「台灣人太沒幽默感了」
  3. 糗了！名模走紅毯「長禮服被踩到」　轉頭看⋯是她男友闖禍
  4. 張景嵐M字腿深蹲「正面照」超兇！　出門才發現「褲子半透明」
  5. 香蕉哥哥婚禮「20位花童」超盛大！左左右右：要生雙胞胎喔
  6. 怪獸要阿信：趕快打出來！　安靜1秒後「全場笑出來」
  7. 《鹿鼎記》雙兒懷三胎！　再幫61歲「法拉利之父」添娃：自然懷孕
  8. 劉愷威「抱小糯米露臉」影片瘋傳！楊冪粉絲氣炸　公司無奈出聲了
  9. 《延禧攻略》紅到日本！　新劇名超熱血…日配版預告網驚：好像在看《火影忍者》
  10. 阿翔撇謝忻接送情　老婆都知「她是從小長大的兄弟」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366