阿信私訊黃子佼：多的歌要買嗎？被懷疑「蔡依林挑剩的！」

記者關韶文／台中報導

「華人第一天團」五月天一連10場在台中洲際棒球場開唱，舉辦《人生無限公司》演唱會最終場，繼田馥甄、吳宗憲擔任嘉賓後，29日嘉賓邀請黃子佼驚喜登場，為演唱會掀起高潮，談到歌曲創作過程，一度讓粉絲笑翻！

《人生無限公司》更迎來「金鐘主持人」黃子佼「打卡上班」，今天他不是「主持人」而是以「歌手」身份，與五月天首唱由五月天怪獸作曲、黃子佼填詞的《Live & Life》，唱出勇敢Life是不重來的Live，同時Life in Live，生活即現場、現場即生活，生命中最好的一天，一生活一場五月天。

▲▼五月天台中開唱。（圖／資料照／相信音樂提供）

黃子佼當晚擔任暖場嘉賓，留下一句「再見」伏筆，中場再次登台與五月天合唱，黃子佼一上台就立刻笑說，「我很久沒有看五月天演唱會了，你們以前真的不是這樣，連假的開始我們不急著回家，我先發CD，我現在只賣輸蔡依林，如果這裡每個人買一張，我就會變冠軍了！」阿信笑說，「我不能亂講話，不然等等收到蔡依林訊息。」

▲▼黃子佼擔任五月天演唱會暖場嘉賓、中場嘉賓。（圖／相信音樂提供）

談到這首歌曲《Live & Life》創作過程，阿信透露當天看到臉書訊息，立刻寫歌，「我看他臉書，他說準備了30年的專輯，居然因為版權關係少了一首歌，我覺得是時候是應該要還他一個人情，我們在臉書看到訊息後，馬上私訊他，我就問他說，『我們有多的歌，你要買嗎？』」冠佑接著說，「不是多！是別人挑剩的！」黃子佼妙語如珠立刻接話，「我跟蔡依林對過了，我懷疑是她不要的。」

黃子佼回憶當天，「阿信跟我說，我們用最快的速度，晚上九點給你demo，結果十點半才寄來，沒有寫是誰作曲，我就是憑感覺，我就是覺得怪獸比較好。」黃子佼和五月天首度合唱共同創作的《Live & Life》獻給台中粉絲，為演唱會掀起活動高潮。