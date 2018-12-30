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懶人包／全台灣「跨年演唱會」總整理！「最大咖天后」台北尬場頑童

記者李玟儀／綜合報導

2018年到尾聲了，為了迎接2019年的到來，台灣各縣市將會舉辦跨年演唱會，邀請眾多大咖與民眾一同送舊迎新歡慶年末，《ETtoday星光雲》將資訊及演出陣容整理，網友們不妨參考，安排一下跨年假期。

宜蘭「宜蘭熊讚跨年晚會」
 時間：19：00
地點：新月廣場
主持人：圓圓、陳建男
卡司：成語蕎、NOOVY、原子邦妮、邵雨薇、周興哲、黃品源、安那、J.SHEON、有感覺樂團等。

宜蘭「羅東跨年晚會」
 時間：19：00
地點：羅東中山公園廣場
卡司：謝和弦、王笠人、黃少谷、爽樂團、犀牛甜心等。

基隆「BIGBAND基隆市跨年晚會」
 時間：20：00
地點：基隆港西三倉庫旁停車場
主持人：杜詩梅
卡司：滅火器、台客電力公司、搖滾大嬸、老王樂團、董事長樂團等。

台北市「狂放電2019台北最High新年城」
 時間：19：00開始
地點：台北市政府前市民廣場
主持人：陳建州（黑人）、天心、海裕芬
卡司：張惠妹、頑童、EXID、安那、吳思賢（小樂）、謝和弦、MP鼓鼓、廷廷等。

▲南韓女團EXID來台陪粉絲跨2019年。（圖／資料照）

台北市「美麗華TONIGHT to NINE 2019嗨翻跨年夜」
 時間：20：00
地點：美麗華1F水舞廣場
主持人：Dennis、林思宇
卡司：陳勢安、李佳薇、李宣榕、吳卓源、滅火器樂團、李英宏等。

新北市「LOKAHSU原味派對烏來煙火跨年晚會」
 時間：19：00
地點：烏來綜合運動場
主持人：董至成、孟孟
卡司：葉璦菱、張心傑、尤勞尤幹、呂薔、高慧如、胡采書、MAFANA樂團等。

桃園市「就愛桃園擁抱美好」
 時間：19：00
地點：桃園高鐵站前廣場
主持人：黃子佼、LULU
卡司：謝金燕、HIGHLIGHT李起光梁耀燮、畢書盡、李玉璽、陳彥允、陳芳語、艾怡良、李佳薇、翁立友、田亞霍、孟耿如、宇宙人、Lami Girls、大改樂團、BOXING等。

▲謝金燕再次到桃園跨年。（圖／年代）

台中「依舊幸福花現台中跨年晚會」
 時間：18：00
地點：麗寶樂園第二停車場
主持人：阿KEN、謝忻
卡司：伍佰&CHINA BLUE、盧廣仲、八三夭、艾怡良、陳芳語、鼓鼓、安心亞、茄子蛋、許富凱、李千那、方炯鑌、小男孩樂團、白安等。

▲伍佰台中麗寶樂園開唱。（圖／資料照）

台中「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」
 時間：13：00
地點：台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園
卡司：閃靈、滅火器樂團、告五人、四分衛、三十萬年老虎鉗、八三夭、糜先生、消波塊樂團等。

▲閃靈。（圖／資料照／大港開唱提供）

台中「美麗山城跨年晚會」
 時間：18：00
地點：東勢河濱公園
卡司：王識賢、周定緯、DJ DIDI、王笠人、胡鬧一番、劉劭希、黃仁善、梁卉淇、火力全開樂團等。

南投「清淨星空電音迎雪跨年派對」
 時間：19：00
地點：清境農場遊客休閒中心停車場
卡司：Under Lover、化學猴子樂團、孫生、廖偲安、異鄉人樂團、DJ Austin、王智賢、李年誌等。

南投縣跨年晚會
 時間：19：00
地點：南投縣立體育場
主持人：張立東
卡司：安心亞、三十萬年老虎鉗、孫盛希、糜先生、向蕙玲、陳思函等。

雲林劍湖山世界
 時間：19：30
地點：劍湖山樂園
主持人：沈玉琳、阿諾
卡司：朱俐靜、孫盛希、法蘭黛樂團、陳零九、田亞霍等。

嘉義「迎接2019全嘉藝起來跨年晚會」
 時間：15：00
地點：GINO、黃瑄
主持人：嘉義市立體育場
卡司：許書豪、李千那、嚴正嵐、金志遙、董育君等。

▲嚴正嵐將現身嘉義跨年晚會。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

台南「心時代跨年晚會」
 時間：18：00
地點：高鐵台南站旁高鐵特區
主持人：小鐘、莎莎、郭彥均、李懿
卡司：茄子蛋、宇宙人、吳汶芳、蔡旻佑、曾沛慈、翁立友、愷樂、大支、陽光男孩、謝銘祐、蕭煌奇、玖壹壹。

▲台南有玖壹壹。（圖／資料照／台視提供）

高雄「夢時代跨年派對」
 時間：19：00
地點：夢時代
主持人：浩角翔起、艾力克斯、Janet
卡司：周湯豪、八三夭、丁噹、黃小琥、愷樂、周興哲、安心亞、阿達等。

▲周湯豪將自己的第一次跨年壓軸獻給高雄。（圖／記者季相儒攝）

高雄「草衙道跨年晚會」
 時間：19：00
地點：大魯閣草衙道
卡司：BCW、城市雨人樂團、賴慈泓、康峻維、HIT FM90.1元氣DJ FIFI等。

屏東「K歌年代」
 時間：19：30
地點：屏東市體育館戶外廣場
主持人：NONO
卡司：黃乙玲、許富凱、朱俐靜、BOXING、施文彬、許書豪、孫淑媚、朱海君、草屯囝仔、謝金燕等。

花蓮「太平洋觀光節」
 時間：20：00
地點：六期重劃區
卡司：畢書盡、廷廷、JR紀言愷、袁詠琳、子閎、羅平、黃國倫、明杰、袁詠琳、Erika、阿喜、盧學叡、陳夢晨等。

▲花蓮跨年演唱會眾星雲集。（圖／花蓮縣政府提供）

台東「星願新願」
 時間：18：00
地點：海端鄉布農族文化館廣場
卡司：王宏恩、馬詠恩、台玖線樂團、I-WANT星勢力等。

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跨年晚會, 2019跨年, 2018跨年, 跨年演唱會

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