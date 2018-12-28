理科太太一家神基因！　「186cm天菜堂哥」演員身分曝光

記者李玟儀／綜合報導

知名YouTuber「理科太太」在廣大的影片創作者中走的是知識型路線，以理性、中肯的態度，與網友分享生活科學，近期在YouTuber界迅速走紅。在最新的影片中，探討的主題是「刷牙」，她請來遠房堂哥幫忙充當模特兒，沒想到有眼尖網友發現，堂哥長得很像演員陳楚翔。

▲▼理科太太的堂哥一出現在影片中，吸引網友熱議。（圖／翻攝自理科太太臉書）

理科太太搭配業配商品與網友分享保護牙齒的重要性，除了特別商請牙醫朋友教導「貝氏刷牙法」，又找來遠房堂哥作為模特兒，試驗用一般牙刷清潔牙齒，與用音波震動牙刷刷牙的差別。

▲理科太太回應堂哥就是陳楚翔。（圖／翻攝自理科太太臉書）

堂哥自稱是陳先生，一登場模仿理科太太片頭打招呼的方式：「嗨，你今天過得好嗎？」結果被理科太太吐槽：「非常的......尷尬。」難得有親戚客串影片，網友忍不住多看兩眼，「理科堂哥」的型男樣貌讓不少粉絲驚呼：「這一家基因都太好了！」甚至有「理科粉」留言：「好像陳楚翔。」理科太太親自解答：「他就是啊！」

▲陳楚翔。（圖／翻攝自陳楚翔臉書）

身高186公分陳楚翔以模特兒出道並轉型成為演員，先後演過電影《屍憶》、《西城童話》，及電視劇《稻香家味》等，同時主演多位大咖歌手的MV，包括張惠妹《黑吃黑》、羅志祥《空中飛人》、王心凌《說不出的味道》，以及彭佳慧《大齡女子》等。