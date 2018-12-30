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孫安佐曝光「美國監獄生活」　一句話戳破「霸凌內幕」

記者李玟儀／綜合報導

孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，近期頻繁拍片和網友互動，似乎有意朝YouTuber方向邁進。繼日前拍攝健身影片、分享最愛的大腸麵線後，他接著公開團隊夥伴，同時對於網友的提問也盡可能答覆，甚至提到在獄中的生活。

▲▼孫安佐回答網友。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）

孫安佐日前po出inbody數據以及裸上身的照片後，吸引無數網友朝聖，除了有女粉告白，不少粉絲更是暱稱他是「安佐哥」、「佐哥」，儼然已經成為新一代網紅，網友對他有超多好奇，包括在美國監獄中的生活。

其中一位網友問：「練這麼壯怎麼沒跟尼哥幹架？」成功釣出本尊回應，孫安佐表示：「大家相處很好啊！加上裡面比我強的一堆（大家會團練）。」加上此前在YouTube頻道中也曾回答粉絲，在獄中大家關係不錯，「你尊重別人，別人也會尊重你。」間接澄清了先前律師曾擔心他在移民拘留所中遭霸凌的說法。

▲▼孫安佐回答網友。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲▼孫安佐回答網友。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲▼孫安佐回答網友。（圖／翻攝自孫安佐IG）

孫安佐開設的YouTube頻道目前僅有3支影片，回台後發布的2支影片觀看次數均破50萬，其中「VLOG XX不專業健身XX動漫評論（上集）」目前已達97萬觀看次數，即將突破百萬大關，已經比不少經營頻道已久的YouTuber單支影片點閱數還高。

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