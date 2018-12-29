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快訊／高國華「凌晨酒駕被逮」　辯：吃薑母鴨手機不見開車找

娛樂中心／綜合報導

補教名師高國華和2任前妻何廷芳、蔡郁璇均有官司進行中，日前又和徒弟「高偉」發生糾紛，遭對方補習班職員出手打傷，師徒徹底撕破臉，沒想到負面風波還沒結束，他被爆凌晨2時半因涉嫌酒駕被查獲，被依公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

▲▼高國華自稱吃了鹿胎盤膠囊後乾癬問題更嚴重。（圖／翻攝自高國華臉書）

▲高國華剛被打又因酒駕被移送北檢偵辦。（圖／翻攝自高國華臉書）

據《自由時報》報導，高國華凌晨2時半因為開車未繫安全帶，警方上前攔查，員警當下立刻聞到酒味，酒測後酒測值0.25毫升，雖然是法辦的最低限值仍觸法，最後警方以違反公共危險罪移送北檢。

高國華表示，在28日晚間8時左右，和朋友在新北市永和吃薑母鴨，席間大概喝了4、5碗加了米酒的湯，回家3個小時後發現手機不見，他判斷應該已經退酒，因此開車外出尋找，沒想到卻因未繫安全帶遭攔查。

▲高國華召開記者會，控訴徒弟高偉恩將仇報，還爆料高偉學歷造假。（圖／記者張君豪攝）

另外，高國華21日晚上10點前往高偉的補習班，想勸對方別再用「養小鬼」這種不正當的方式招攬學生，不料卻被對方唆使工作人員痛毆，他透露，高偉經他一手拉拔，從月薪22K 的解題老師到現在能開補習班，連「高偉」這個名字都是他取的，沒想到勸對方走正道卻被打，已經決定提告。

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