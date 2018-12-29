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陳冠霖和老婆%%%「被兒子撞見」　1句話突破窘境！

娛樂中心／綜合報導

本土劇演員陳冠霖和李燕近期在《炮仔聲》中搭檔，兩人第1集就有床戲，相較於女方毫無包袱，他反而很害羞，這次在劇中和李燕、曾莞婷都有親密繫，被問到會不會怕老婆吃醋，他笑稱老婆不但不生氣還會傳床戲畫面提醒「演得不投入」，而除了老婆之外，就連兒子也很淡定。

▲▼陳冠霖和兒子。（圖／翻攝自陳冠霖臉書、資料照）

▲陳冠霖和兒子。（圖／翻攝自陳冠霖臉書、資料照）

據《三立新聞》報導，陳冠霖和李燕開播不久就有床戲，他原本很擔心家人的看法，打算在播出時把電視轉台，沒想到老婆完全不在意，甚至指導他：「演得不投入，對不起觀眾。」兒子看到也只是冷回：「那是你們大人的事...。」之後就走掉。

對於兒子的淡定反應，陳冠霖一點也不驚訝，原來過去曾經發生過超糗的事，「某次和老婆在恩愛時，被兒子撞見......。」事後夫妻倆還特別跟兒子解釋：「爸媽因為相愛才會發生這種事，然後才會生小孩。」算是趁機機會教育，有趣的是，之後兒子只要看到爸媽靠太近，就會上前強制分開兩人。

▲陳冠霖（中間）和李燕、曾莞婷搭擋，老婆不吃醋還幫看演技 。（圖／記者黃克翔攝）

另外，陳冠霖這次拍戲其實是帶傷上陣，他年輕時出過車禍，本身4、5脊椎壓迫，今年5月找了醫師檢查，安排核磁共振，發現舊傷部位有退化現象，裝了2個支架，打了6根釘子，但因工作早已安排，無法馬上手術，只能靠中、西醫治療追蹤，只要一動就會痛，在劇中他公主抱李燕也是負擔。

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