劉德華失聲痛哭「不能再唱了」取消3場　官方曝最新狀況！

記者李玟儀／綜合報導

天王劉德華28日在香港紅館舉辦演唱會，沒想到唱了三首歌後，他因喉嚨不適、嗓音出了問題，宣布結束演唱會，後續將會陸續公布退票事宜，買了票卻只聽到3首歌，不少歌迷都有些失望，但他本人也很過意不去，許多藝人好友紛紛發文加油打氣。29日官方宣布相關事宜以及取消場次，承諾將會盡快處理。

▲劉德華。（圖／翻攝微博）

主辦單位29日宣布最新狀況，以及取消的場次為28日、29日及30日3場演出，強調會以劉德華的健康狀況為第一優先，希望他在充分的休息之後，繼續帶來精彩的演出，同時官方也為取消演出造成歌迷不便致歉。相關資訊可上主辦單位映藝文化娛樂的官方微博查詢。

▲劉德華官方公告。（圖／翻攝自映藝文化娛樂有限公司微博）

另外，劉德華因為聲音出狀況不得不取消演出後，有大批星友們發文為他打氣，包括舒淇、楊丞琳、劉若英、古巨基等人，其中楊丞琳心疼地說：「完全懂歌手在台上，想好好唱歌卻無能為力的感覺。」而舒淇則表示，希望劉德華能好好養病，「不要再責備自己，看到你流淚，身為粉絲的我們都好心疼。」

映藝娛樂公告：

《AXA 安盛呈獻 My Love Andy Lau World Tour - Hong Kong 2018》-《取消演唱會特別通告》

鑒於劉德華先生喉嚨發炎無法演出，本公司作為主辦機構決定取消12月28日、29日及30日共三場演唱會。希望劉先生多些休息後，能繼續演出。

敬請各位觀眾保留12月28日、29日及30日演唱會完整門票，主辦機構將儘快公佈有關後續安排及退票事宜。

不便之處，敬請原諒！

