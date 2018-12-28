阿Sa集滿「4位天王」　畫面曝光：上輩子拯救了地球！

記者傅家妤／綜合報導

天王劉德華近日在香港紅館開唱，這次是他睽違8年再度舉辦巡迴演唱會，因此也吸引了不少明星藝人朋友前去捧場。阿Sa日前不僅去了觀賞演出，還到後台探班，也藉機圓少女時代的夢想，與劉德華合照，並在IG上曬出照片炫耀：「終於讓我集齊四！大！天！王！的合照。」

▲阿Sa集郵四大天王。（圖／翻攝自IG／阿Sa）

只見除了劉德華以外，阿Sa也分別與張學友、郭富城、黎明同框過，她將與4人合照拼在一起，開心稱自經過多年的努力、鍥而不捨的精神，終於分別與香港的四大天王都合過照了，她回憶起童年時光，與同學各自分黨分派，天天寫信吵架，當時的她連作夢都不曾想過，長大後可以集滿與4人的合照，她還笑言該組照片是「前世拯救地球系列」。

▲阿Sa在限時動態上曬出合照，並分別寫下四大天王經典歌曲的歌詞。（圖／翻攝自IG／阿Sa）

事實上，除了黎明外，郭富城、張學友及劉德華在2018年都在巡演中，從照片中可以看出4人不同的個性，劉德華非常親切地緊握著阿Sa的手，郭富城則是俏皮眨眼，張學友像兄弟般勾肩搭背，較為慢熱的黎明則是雙手放在身後，直挺挺地站著，四張照片展現出不同的氛圍，非常逗趣。

▲阿Sa在限時動態上曬出合照。（圖／翻攝自IG／阿Sa）

不少網友看了以後，都直呼非常羨慕：「集郵女神」、「這簡直實現了每一位粉絲的心願」，最有趣的是在四張合照中，阿Sa的容顏幾乎沒有任何改變，超凍齡臉蛋被粉絲大讚，「感覺你完全沒有變」、「多年不變的是你」，掀起不少熱議。