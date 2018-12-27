《控制》心機女全裸洗鴛鴦浴！《Prada惡魔》男星爆：她真的愛上我

記者林映妤／台北報導

《控制》羅莎蒙派克（Rosamund Pike，中文名：裴淳華）在主演真人實事改編電影《私人戰爭》，全裸與《穿著Prada的惡魔》史丹利圖奇（Stanley Tucci）共洗鴛鴦浴，2人展現自然又深情的牽絆，讓媒體紛紛揣測私下如何培養這般深厚的內在情感？史丹利圖奇開玩笑：「應該是我太迷人，她真的愛上我吧！」

史丹利圖奇也補充：「那場戲，我們要裸體一起洗澡，老實說的確有點尷尬，但羅莎蒙派克人很好，又有幽默感，所以跟她對戲很容易。我認為拍親密戲時，重點就是要敞開心胸，也不用避諱自己的緊張。」

▲▼《私人戰爭》羅莎蒙派克、傑米道南、史丹利圖奇。（圖／采昌提供）

其實《私人戰爭》所有角色都是真實人物改編，卻只有史丹利圖奇飾演的角色是虛構人物。對此他自信表示：「這個角色寫得很好，是個認真工作、認真生活的男人；他是虛構還是真實人物並不重要，重要的是，我的演技足以讓他變得真實！」他並進一步透露：「能演這部電影讓我非常自豪，因為電影讓觀眾更深入去觀看這個世界，而我的工作就是真實去傳遞這個故事。」

另一焦點人物是《格雷的五十道陰影》傑米道南（Jamie Dornan），這次他一改西裝筆挺的男神形象，留起大鬍子、扮演不修邊幅的戰地攝影記者保羅康羅伊（Paul Conroy），並和女主角瑪麗科爾文共同深入許多世界上最凶險的一級戰區。

傑米道南表示：「我非常崇拜瑪麗科爾文，而保羅康羅伊則是和她一起出生入死的夥伴，我一看到這個劇本，就決定要爭取這個角色！」

▲傑米道南蓄鬍頹廢，與男神形象相差甚遠。（圖／采昌提供）



值得一提的是，保羅康羅伊除了是故事的主人翁原型，更還擔任本片顧問，隨時在現場待命，傑米道南透露：「保羅本來只答應在最初一兩個星期來當顧問，但最後每場戲他都待在現場，隨時告訴我們事件當時最真實的樣貌。事實上，最後他更成為劇照師之一！」

這個奇特的經驗，也讓傑米道南直呼不可思議：「現場他為我拍照時，等於是『本尊正用相機拍攝一個扮演他的演員』，我演的角色正在拍我，讓我覺得超神奇！」為了詮釋這位真實人物，傑米道南不僅改變自己外型，更將保羅的口音模仿得唯妙唯肖。他沉穩生動的演出，讓本尊也忍不住讚嘆：「他的演出實在太傳神，簡直就像是神蹟！」

《私人戰爭》2019年1月4日上映。

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