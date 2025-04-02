溫昇豪棚內失控大罵XXXX　謝祖武每月只給謝展榮2千惹議

記者葉文正／台北報導

三立攜手世新大學共同打造首檔產學合作戀愛實境節目《戀愛，重修中》，今天舉行記者會，由謝祖武、温昇豪、林映唯領軍，攜手也是世新學長的「鄰家女孩」柳姿廷、「收山的情場浪子」郭鎮奇現身，不過現場溫昇豪說無法接受餐與戀綜的心機女，當場在棚內大罵，無法接受年輕人戀愛觀。

▲溫昇豪與謝祖武參加戀愛節目。（圖／三立提供）

謝祖武首先指出，「人不可貌相，太可怕了，我都是以純情自居，連昇豪哥這麼一個紳士明星，竟然在在棚內大罵，十個人住在公寓中，原本東方男性應要有強力責任感，但他們很拘束，看到女生們，又覺得現在年輕人好話講盡，壞事做絕，感覺不是戀綜，戀愛談成這樣真的厲害了。」他也覺得兒子謝展榮談感情很懶惰，會自暴自棄。倘若兒子碰到也渣女不怕，因為那也是一種福氣。

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▲溫昇豪與謝祖武對於年輕人戀愛觀感到不可思議。（圖／三立提供）

對於兒子的戀情，謝祖武口風緊，表示：「我沒有問他女友的事，我們財政分開的，他要風騷就要自己付車貸，不過剛過完年，他身上有些紅包，還有媽媽每個月打薪水給他，媽媽說這樣可以節稅，但我是看不到怎麼節稅，他還有自己信用卡，也有外送系統，所以沒跟我開過口，每次回家我都會塞兩千給他，讓他加油。」但被嫌棄給兒子的零花有點少。

▲柳姿廷與與郭振廷參加戀愛節目。（圖／三立提供）

溫昇豪看到現在年輕的手段，也評論：「本來以為節目有寫腳本，但後來想說不可能腳本這麼自然，晚上山盟海誓，早上說昨晚拍謝，現在男生草食男居多，被耍弄的團團轉。我個人是在工作上可以出很多招，現實生活還是不要，如果大家都講好，把立場講明，完成自己想達成的目標就好，現在這樣把話講清楚很好。」他也說不怕女兒碰到渣男，因為有很多叔伯會幫她，覺得女兒理想型是自己。

參與演出的柳姿廷則說，「我覺得以心機來說，那十天會讓情感很混亂，要釐清自己的思緒，大家心機太多了，我雖是民國88年出生(約26歲)，但我勇於爭取，比較不會退讓，看到的男生則比較被動。」

被稱呼是「海王」的郭鎮奇則透露，當初決定要參加節目，已經自認是爛人，我可能會對女生比較多的想法，見一個愛一個，我是渣男沒錯，念書的時候有劈過三個女孩，她們有知道的，也有沒跟她說的，我可能之前的環境會遇到玩咖，在夜店工作，目前是上岸了，因為沒有再度下海的理由。」