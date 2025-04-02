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于正轟：演員最無恥自帶編劇！「大男主刪女主戲份」網瘋猜他炎上

記者陳芊秀／綜合報導

大陸知名製作人于正作風大膽敢言，時常成為熱搜人物，引發爭議同時也製作無數夯劇，包括《延禧攻略》、《墨雨雲間》等。他日前接受專訪，點出陸劇拍攝亂象，爆料有男主角自己帶編劇進組，大刪女主角戲份，批評「還有什麼創作可言」，而爆料也引發外界揣測是哪部劇集。

▲▼于正受訪開炮「演員最無恥就是帶編劇進組」。（圖／翻攝自微博）

▲于正受訪痛批陸劇亂象，「演員最無恥就是帶編劇進組」。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《封面新聞》，于正針對當前大陸影視行業的某些亂象，發表了尖銳評論。他痛批「最無恥的演員就是帶編劇進組」，更爆料說「有個大男主接了一個戲，把女主角的戲都刪光了」，又說有女演員帶編劇在現場（片場）改，為此質疑道：「如果演員站在個人的立場，把製片人導演全部架空，那請問我們還有什麼創作可言？」此外，他提到網友覺得現在電視劇的質量不如從前，就是因為影視圈存在「外行指導內行」的情況，還有演員「加戲」現象也非常嚴重。

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「把女主角戲刪光的大男主是誰」火速引發熱議，陸網一度出現「于正爆的是狐妖王權」，部分娛樂博主揣測是指成毅、李一桐的仙俠劇《狐妖小紅娘王權篇》，但另一派網友反駁是買水軍造謠，更有人認為該劇本來就是大男主劇。

▲▼網友爆料于正指的是《狐妖小紅娘王權篇》。（圖／翻攝自微博）

▲▼于正受訪開炮「演員最無恥就是帶編劇進組」。（圖／翻攝自微博）

▲有網友爆料于正指的是《狐妖小紅娘王權篇》，引發陸網議論。（圖／翻攝自微博）

陸網挖出于正3月26日的貼文，是專訪報導公開前一天所發的長文。他表示每次的發言都會有各種解讀，好像每個人都是「于正」，但他自己只想說「呵呵」，接著說「這些發言不僅僅是發給行業看、粉絲看，也是對自己最好的提醒」。他認為製作這條路上自己也一直在摸索，每次犯錯、出現問題，都是讓自己更精進，「我不迷戀任何過往，最好的永遠在下一部，我也不後悔任何一次創新，即使撲了、群嘲了，那也是我寶貴的財富」。而他目前正在製作新的古裝劇《玉茗茶骨》。

▲▼于正受訪開炮「演員最無恥就是帶編劇進組」。（圖／翻攝自微博）

▲于正微博發文：「我不後悔任何一次創新，即使撲了、群嘲了，那也是我寶貴的財富。」（圖／翻攝自微博）

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