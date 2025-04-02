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直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

【獨家】【育兒總動員】捕獲野生大明星　隋棠夫婦降臨校園交流家長

圖文／鏡週刊

隋棠和老公Tony育有2男1女，最小的才5歲，她一度因育嬰減少工作，近2年她開始接戲，也獲得老公舉雙手贊成。3月底，隋棠被目擊現身校園，一身休閒裝扮與老公看學生們表演，並和其他家長打成一片，毫無明星架子。

3月22日接近中午時分，隋棠和老公Tony現身某外僑中學，她戴著草帽，老公則穿著大印花圖騰襯衫，也戴著帽子和墨鏡遮陽，在茫茫家長人海中，兩人的打扮相當顯眼。

美式教育　收費20萬

隋棠和老公比鄰而坐，兩人中間隔了包包和水壺等雜物，保持通風距離，但不時交頭接耳，沒多久離席後，途中又和其他家長熱絡交談，看得出她和家長們頗熟悉。

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據悉，當天舉行校園活動，除了才藝表演、也有學生擺攤等，邀請學生家長、親友們一起同歡；該校需有外籍護照才能申請入學，以美式教育系統為基礎，學費在私校中算中等，幼兒園一學期學雜費加註冊費約20萬元，小學約25萬元，以全美語教育學校來說，收費平實。

【獨家】【育兒總動員】捕獲野生大明星　隋棠夫婦降臨校園交流家長

隋棠一向對教育有自己的堅持，疫情期間她曾帶孩子到屏東恆春定居，除了遠離人群與病毒，也讓孩子盡情享受大自然。當時她參與「蝴蝶朵朵種子講師培訓」，曾走進高雄校園裡講故事給孩子聽，長達兩年為兒童性侵害防治而努力；#MeToo浪潮至今1年多，她曾沉痛說：「在這個加害者有如下水道蟑螂一般無所不在的真實世界，想好起來很勇敢，而勇氣很珍貴。」

老公戒備　偶遇鳳小岳

過去隋棠喜歡分享3個小孩的生活點滴，但日前她受訪時也坦言小孩漸漸長大，會尊重他們的意願，只在重要時刻記錄，上回分享全家旅行已是去年夏天，近期除了出席時尚活動的美照，愛犬現身的頻率反而較高。

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最近隋棠為新劇《歡迎光臨 二代咖啡》宣傳，她首度和鳳小岳對戲，被劇組奉為女神。隋棠曾分享，鳳小岳迷人的電力讓老公Tony內心警報器大響；原來有次去衝浪時，Tony遠遠見到隋棠在岸上和偶遇的鳳小岳聊天，趕緊上岸問對方身分，隋棠說「是同事」，後來老公坦言對方真的很帥，讓他忍不住多問幾句。


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